Víkend ADAC GT Masters – adrenalinové souboje, dramatické okamžiky s četnými kolizemi, prokletí favoritů

To vše nabídl prestižní šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters, který hostil tento víkend mostecký autodrom. Navštívilo jej 17 800 diváků. „Máme radost, že k nám našlo cestu tolik fanoušků. Potvrzuje se, že naše snaha přilákat do Mostu atraktivní a kvalitní motoristické podniky má odezvu. Spokojeny byly podle prvních ohlasů i týmy, což potvrdil promotér. Podepsal s námi už totiž smlouvu na příští rok,“ zhodnotila závodní víkend obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

O vyrovnanosti jezdců i techniky ADAC GT Masters svědčí velmi těsné časové rozdíly. Mezi prvním a patnáctým v cíli je to zhruba jen 30 vteřin. Potvrdil to i jediný český zástupce ve startovním poli Filip Salaquarda. „Je to opravdu neskutečně vyrovnaná série. Stačí malá chybička a z bodované pozice propadnete i o sedm míst. Přitom ztratíte jenom pár vteřin,“ uvedl.

Bohužel, domácí představení bylo tým I. S. R. Filipova otce Igora Salaquardy smolné. Filip a jeho týmový kolega Frank Stippler dojeli v sobotním závodně na 20. místě, v nedělním jejich Audi R8 LMS vyřadila z bojů Frankova nehoda už ve třetím kole. Při své premiéře v šampionátu v loňském roce v Mostě pro změnu nedokončili první závod, ve druhém si alespoň spravili chuť pátým místem.

Na stupně vítězů se v Mostě prosadili favorité, někteří z nich ale v dobrém na sever Čech vzpomínat nebudou. V prvním závodě se rozloučil se šancí na dobré umístění hned v první zatáčce dvojnásobný světový šampion vytrvalostních závodů a dvojnásobný vítěz proslulé čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans Timo Bernhard. V nedělním měření sil doplatil na kontakt se soupeřem ve třetině závodu týmový kolega úřadujícího šampiona z loňského roku Roberta Renauera Thomas Preining. Po kolizi a následném smyku prudce narazil do svodidel, naštěstí bez následků na zdraví.

V nedělním závodě se radovali z vítězství Markus Pommer s Marvinem Kirchhöferem na Corvettě C7 GT3-R. Stejně jako Patric Niederhaus s s týmovým kolegou Kelvinem van der Lindem na Audi R8 LMS, kteří nenašli přemožitele v sobotním závodě, startovali z pole position.

Právě Niederhaus s van der Lindenem po mosteckém podniku ovládli průběžné pořadí jezdců, když k sobotnímu triumfu přidali v neděli čtvrté místo. Dařilo se také Svenu Barthovi s Davidem Jahnem s vozem Corvette C7 GT3-R. Dojeli čtvrtí, respektive třetí.

Příjemný dojem zanechal i nováček šampionátu Fabian Vettel, bratr čtyřnásobného šampiona monopostů F1 Sebastiana. Společně s kopilotem Philipem Elinsem ze stáje HTP Motorsport, která připravuje do závodů vozy Mercedes-AMG GT3, takzvané „žluté mamby“, vylepšili solidní 14. místo ze sobotního závodu na skvělou 7. pozici v neděli.

Ani tři vložené série závodního víkendu, jež tvořily ADAC TCR Germany, Porsche Carrera Cup Germany a Spezial Tourenwagen Trophy, diváky rozhodně nenudily. Zejména jezdci z německého poháru vozů Porsche Carrera si na trati nic nedarovali. Naznačily to hned čtvrteční tréninky, kdy jeden z mladých pilotů ve dvousetkilometrové rychlosti vyjel z trati a s vozem málem přelétl svodidla. Z hrůzostrašně vypadající nehody naštěstí vyvázl bez následků.

Diváci si tak víkend užili, svědčí o tom i názor čtyřiačtyřicetiletého Miloslava Rudného z Prahy. „Byl jsem velmi mile překvapen. Nejen úrovní a kvalitou samotných závodů a přehlídkou nádherných speciálů. Musím pochválit autodrom i za doprovodný program. Byl velmi rozmanitý a uspokojil mě i mého osmiletého syna. Skutečně jsem si to užil a těším se na další podobně vydařené akce,“ nešetřil chválou.

Fanoušky čeká další mimořádný zážitek na mosteckém autodromu už za měsíc. Do České republiky se vůbec poprvé sjedou legendární americké závodní vozy NASCAR. Závodní víkend 28. až 30. června nabídne už potřetí v řadě také souboje historických vozů, a to včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích. Vstupenky lze již zakoupit.