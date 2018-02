Víkendová výluka tramvají

Od soboty 17. února 2018 od 4.00 hodin do neděle 18. února 2018 do 23.15 hodin dojde k výluce provozu tramvajové linky č. 4 v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, CHEMOPETROL.

Po dobu výluky bude za tramvaj zajištěna náhradní autobusová doprava.

První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Litvínova, Citadela v sobotu 17. února 2018 ve 4,12 hodin. První spoj náhradní autobusové dopravy jede ze Záluží, Chemopetrol v sobotu 17. února 2018 ve 4,22 hodin.

Trasa náhradní autobusové dopravy:

Linka č. 4 pojede z Litvínova, Citadela z otočky tramvají ulicí Podkrušnohorská a S. K. Neumanna do zastávky náhradní dopravy Litvínov, Zimní stadion, (zastávka Litvínov, U dílen nebude po dobu výluky obsluhována), dále jede Žižkovou ulicí do zastávky Litvínov, Technické služby. V Litvínově, poliklinika staví v zastávce náhradní dopravy a dále zajíždí po tramvajovém pásu do zastávky Litvínov, obchodní dům a poté jede do zastávky Litvínov, nádraží, kde staví ve směru Most v zastávce linky č. 13 a ve směru Litvínov, Citadela v náhradní zastávce na autobusovém nádraží (na 1. nástupišti). Dále jede podél kolejí (staví ve všech zastávkách náhradní dopravy) až na Chemopetrol, kde staví u otočky tramvají a při jízdě do Litvínova i na hlavním nástupišti v zastávce linky č. 28. Dále jede zpět po stejné trase. Autobusy náhradní dopravy budou označeny číslem linky 4 a cedulí Náhradní autobusová doprava.

V noci ze soboty 17. února 2018 na neděli 18. února 2018 dojde k výluce provozu celé tramvajové linky č. 40.

Za tramvajovou linku č. 40 bude zajištěna náhradní autobusová doprava v plném rozsahu. Autobus náhradní dopravy bude označen číslem linky 40 a cedulí Náhradní autobusová doprava.

Tramvajová linka č. 2 bude jezdit beze změn.