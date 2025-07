Vinařství Johann W nabídne hudební chuťovky

Zámecké Vinařství Johann W v Třebívlicích nabídne v rámci oblíbeného hudebního festivalu Hudba na vinicích srpnovou plejádu skutečných hudebník lahůdek pod širým nebem.

Těšit se můžete 2. srpna na slovenskou rockovou kapelu z Nitry Horkýže Slíže. Skupina vznikla v roce 1992. Dvakrát získala platinovou desku a jejich hudba je označována jako punková, punk rocková, nebo jednoduše rocková.

Do třebívlického vinařství dorazí 8. srpna kapela No Name. Populární šestičlenná slovenská pop-rocková skupina byla založená v roce 1966 v Košicích. Zakládajícími členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Timkových – Igor, Roman a Ivan. Opravdový průlom přišel ale až v roce 2000 s albem Počkám si na zázrak a to především díky písním „Ty a Tvoja sestra“ a „Žily“.

V roce 2016 vydali No Name desku S láskou, která na hudebním webu iReport obdržela hodnocení čtyř hvězdiček z pěti. Roku 2016 vyhrála kapela českeho Slavika v kategorii Slavíci bez hranic. V 19 hodin vystoupí předkapela.

Srpnovou jízdu uzavře 22. srpna kapela Queenie, která již od roku 2006 pečuje o repertoár Freddie Mercuryho a Queen. Precizní ztvárnění písní legendy světového rocku živě v původních aranžích je důvodem k velikému zájmu diváků. Kapela v současnosti patří mezi nejžádanější české interprety na kulturních akcích veřejného i soukromého charakteru, a několikrát do roka odjíždí na turné do skandinávských a dalších evropských zemí. V září 2021 měla v O2 areně premiéru jejich nová megashow světového formátu QUEEN RELIVED.