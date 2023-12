Virózu zvládne většina z nás sama, rizikoví se očkují, dozvíte se v Prokopni to

Co je viróza a jsou na ní léky? Jak se při onemocnění chovat, pokud nepatřím do rizikové skupiny pacientů? Kdo by se měl testovat? Je možné se očkovat najednou na covid a chřipku? Objasnit se to pokusí host 21. dílu Prokopni to, kterým je primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Pavel Dlouhý.

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Dvacátý první díl pořadu Prokopni to můžete zhlédnout na: https://youtu.be/86vlgeU3BpA