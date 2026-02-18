Víte co jsou Šibřinky? Můžete si je užít 28. února v Hoře Svaté Kateřiny

Návštěvníky Šibřinek čeká bouřlivá plavba od 20 hodin do noci s kapelou Cirkus Promile, zábavné vstupy ochotníků z Dlouhé48, losování a půlnoční překvapení. Oblečte se na plavbu pohodlně a v námořnickém stylu, vítáni jsou nejen plavčíci a kapitáni, ale i mořské panny, hvězdice, vraky, potápěči či truhly s pokladem. Prostě vše, co k moři patří. A dejte si záležet, bude se vyhlašovat nejlepší maska a ta neodejde s prázdnou. Kdo převlekům neholduje, je i tak na palubě vřele vítán.
Odvoz z/do Nové Vsi v Horách, Brandova, Mostu či Litvínova zajišťuje taxikář s licencí pan Matoušek. Palubní lístky jsou již v předprodeji u samotného Poseidona (sms 774 564 269) za 150 Kč, na místě pak za 200 Kč.Těšíme se 28. 2. ve 20 hodin na sále Horského domova, kurz nastaven směrem dobrá zábava.
Šibřinky jsou tradiční česká maškarní zábava – něco jako ples v kostýmech, často s tématem, hudbou a různými vystoupeními. Nejčastěji je pořádají sokolské jednoty a bývají hodně veselé, někdy až lehce recesistické.