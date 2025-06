Vítězi mezinárodní videosoutěže Never Again! jsou gymnazisté z Ústí nad Labem

Letos si celý svět připomněl 80 let od konce druhé světové války. Jak to nyní vnímají mladí lidé? A co pro ně dnes znamená „Už nikdy více!“? V česko-německém projektu, kam měli žáci středních škol zasílat své videoukázky, uspělo Gymnázium Jateční z Ústí nad Labem.

Žáci z Německa a Česka se této otázky ujali s obrovskou kreativitou a poslali přes 80 krátkých filmů. Porota to neměla jednoduché. Mezi vítězi byl také tým z ústeckého gymnázia ve složení Daniel Tylš, Matěj Bičák a Michaela Špatenková. Trio za odměnu pojede do hlavního města Německa.

Projekt byl koordinován Evropskou akademií Berlín (EAB) ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum/Paměť národa, Německým velvyslanectvím v Praze, Českým velvyslanectvím v Berlíně a s Česko-německým fondem budoucnosti, který projekt také finančně podpořil.