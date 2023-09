Vítězná firma Ústeckého kraje vyrábí funkční pytle pro skladování brambor, nejlepší živnostnice vytváří díla z kremačního popela

Odbornou porotu podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku 2023 a PwC Firma roku 2023 nejvíce zaujala a titul Firma roku 2023 Ústeckého kraje získala společnost Terpenix zabývající se výrobou přípravků na ochranu rostlin a funkčního pytle na skladování brambor v domácnostech. Živnostníkem roku 2023 Ústeckého kraje se stala Jana Žitná věnující se smutečním a pohřebním službám a výtvarné dílně z kremačního popela.Vítězná živnostnice Jana Žitná se zabývá službami v oblasti pohřebnictví, novinkou v jejím oboru je zhotovování obrazů, uměleckých děl, kdy se na přání klientů aplikuje kremační popel z člověka nebo zvířete. Tato technika je chráněna úřadem průmyslového vlastnictví. Obor jí přišel do cesty, jelikož vzdálený příbuzný́ v této oblasti pracoval pětadvacet let a ji do tohoto oboru zasvětil. Snahou je vytvořit novou, jinou formu vzpomínky na blízkou osobu, člena rodiny, a tím může být třeba i pes. Tím se zároveň odlišuje od konkurence. Snaží se dělat svou profesi tak, jak nejlépe umí, a to je v podnikání nejvíce. Jejími zákazníky jsou lidé, kteří hledají něco nového v pohřebnictví. „Odlišuji se kvalitou, přístupem, unikátní a jedinečnou tvorbou, která tak umožní zcela nové, důstojné zachování vzpomínky na svého blízkého člena rodiny,“ říká Jana Žitná. Za největší úspěch považuje vybudování slušné pohřební služby a inovace ve formě uchování vzpomínek.

„Určitě je to velká odvaha pustit se do tohoto typu podnikání a rozvíjet ho dále, a ještě do něj vložit originalitu. Je to oblast podnikání, ve kterém je obtížné obstát. Základem je udržet se v oboru po dlouhou dobu. Je to reprezentant, který ukazuje, že se to může dělat i jinak. Ukazuje, že smrt není konec. Je to silný příběh, vkládá do živnosti své srdce. Bude to dobrý reprezentant na celorepublikové úrovni,“ ohodnotil vítěze za porotu Martin Kočiš z MONETA Money Bank.