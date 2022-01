Vítězné obce v soutěži Moje obec – můj domov Lukavec a Chotiměř navštívil a ocenil radní Kučera

Obce Lukavec a Chotiměř se umístily na 1. a 4. místě v soutěži Moje obec – můj domov. Navštívil je Michal Kučera, radní pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova, který starostům předal diplomy a ocenění. Se starosty pohovořili o spolupráci kraje a obcí v oblasti rozvoje venkova.

Krajská delegace, ve které byli kromě radního Kučery také vedoucí odboru regionálního rozvoje Pavel Hajšman a vedoucí oddělení Jan Kadraba, zavítala do obce Lukavec, která se v soutěži umístila na 1. místě. Starosta obce Tomáš Šenfeldr je přivítal společně s kolegy před tamějším zámkem. Starosta představil historii zámku a jeho obnovu, se kterou se obec přihlásila do soutěže. Hovořilo se také o dalších navazujících plánech na rozvoj obce. Radní Kučera ocenil iniciativu obce a vyjádřil svou podporu: „Jsem rád, že můžeme tímto způsobem odměnit podobné aktivity v obcích. Věřím, že finanční částka, která je součástí odměny za umístění, pomůže obci při realizaci dalších zajímavých akcí. Chci vám poděkovat za vaši aktivitu a popřát vám do budoucna ještě mnoho splněných a vydařených plánů.“ Následně předal starostovi diplom. S umístěním se pojí také finanční odměna ve výši 100 tisíc korun.

Delegace navštívila také obec Chotiměř, která se v soutěži umístila na 4. místě. Také zde radní Kučera předal starostovi Jakubu Wajshajtlovi diplom. Za umístění získala obec odměnu ve výši 40 tisíc korun. Obec Chotiměř se do soutěže zapojila s velkou vnitřní proměnou, která byla spjata mimo jiné s aktivizací občanů a občanských iniciativ, s jejichž pomocí byla postupně upravena řada veřejných prostranství, hřišť, odpočinkových míst apod. Starosta Wajshajtl toto vyzdvihl v rozhovoru s radním Kučerou, kterému popsal míru zapojení a intenzity spolupráce s místním obecním úřadem.

Návštěva obou obcí byla přínosná i z hlediska diskuse nad společnými tématy a možnostmi, jakými kraj může podpořit rozvoj venkovských obcí ve vzájemné spolupráci. Ze strany obcí byly ceněny krajské aktivity realizované odborem regionálního rozvoje, jako je například publikace dotačního zpravodaje nebo organizace motivačních zájezdů starostů ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova.

Soutěž Moje obec – můj domov vyhlásil Ústecký kraj pro obce do 2000 obyvatel. Cílem soutěže bylo zviditelnit úsilí malých obcí ve zlepšování vzhledu obce v období od ledna 2020 do října 2021. Finanční ocenění obdrží všech 19 soutěžících.