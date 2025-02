Vítězové Inovační firmy Ústeckého kraje: Bodoval vodík, 3D sedla i zapojení handicapovaných

Sedmý ročník soutěže Inovační firma Ústeckého kraje, pořádaný Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK) ve spolupráci s Ústeckým krajem, zná své vítěze. Slavnostní galavečer, který se letos konal v reprezentativních prostorách zámku v Děčíně, ocenil nejvýraznější projekty propojující technologické know-how, kreativitu a odhodlání posouvat hranice možného.

V soutěži Inovační firma Ústeckého kraje se každoročně oceňují inovace výrobků, služeb nebo technologií zrealizované v regionu za uplynulé tři roky. Odborná porota se zástupci CzechInvest, ICUK, partnera soutěže Komerční banky a dalších expertních konzultantů vybírala ty nejlepší firemní inovace ve dvou kategoriích – malé a střední podniky a velké podniky. Na slavnostním galavečeru ceny předal také radní Ústeckého kraje Jiří Valenta.

Technologie s globálním dopadem

V kategorii velkých podniků zvítězila společnost Chart Ferox z Děčína za vývoj a výrobu unikátních zásobníků pro skladování zkapalněného vodíku. Zásobníky jsou klíčovým prvkem největšího plánovaného vodíkového úložiště v EU (Rotterdam) a posilují pozici firmy jako globálního lídra v oblasti vodíkových technologií.

„Společnost Chart Ferox je důkazem, že inovace z Ústeckého kraje mají mezinárodní dopad. Jejich vodíkové technologie představují perspektivní alternativu v energetice a ukazují průmyslový potenciál našeho regionu. Jsem hrdý, že právě v našem kraji vznikají projekty, které můžou měnit svět,“ uvedl ředitel ICUK Martin Mata, který vítězům ocenění osobně předal.

Úspěch v tomto segmentu firmě otevírá dveře k ambiciózním projektům, jako je například využití vodíkového pohonu pro velkou výletní loď, která by měla vyplout v roce 2027, či pro letadla, přičemž první vodíkem poháněný komerční let se očekává v roce 2035.

Cenu za druhé místo si odnesla firma Puls Investiční s inovací spočívající v automatizaci tvarování drátových vývodů elektrických součástek s použitím třech samostatných robotů, kteří řízeně kolaborují v jednom systému v reálném čase. Třetí příčku obsadila firma SSI Technologies za využití umělé inteligence při automatické inspekci pájených spojů.

Praktické inovace pro sport, bezpečnost i průmysl

V kategorii malých a středních podniků triumfovala varnsdorfská společnost Posedla, firma vyrábějící jako první na světě 3D tištěná cyklistická sedla kompletně na míru. Jejich nejnovější model přináší preciznější ergonomii, nižší hmotnost a větší variabilitu a podobně jako vítěz v kategorii velkých firem už obchoduje globálně.

Druhé místo připadlo společnosti Jabor, která přináší ojedinělé řešení nedostatku zásobáren vody při požárech v odlehlých územích díky inovativní samonosné nádrži, a třetí pozice patří firmě Drone Vision, která se specializuje na sběr dat pomocí dronu a jejich využití pro fotogrammetrii a 3D modelování.

Změnit handicap v superschopnost

Zvláštní kategorií soutěže Inovační firma Ústeckého kraje je Cena profesorky Jiřiny Jílkové, která oceňuje osobnost s mimořádným přínosem pro rozvoj Ústeckého kraje v oblasti inovací. Tu za rok 2024 získal Filip Molčan, podnikatel, dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko a vizionář, který dlouhodobě propojuje technologické inovace, udržitelnost a zapojování handicapovaných.

Filip Molčan je zakladatelem IT společnosti Good Sailors a v aktuálním konceptu Super Heroes naprosto mění způsob nahlížení na handicapované, jejichž „postižení“ může například při testování počítačových her nebo programování být jejich silnou stránkou, superschopností. S projektem aktuálně zamířil do USA, a snaží se s ním prorazit v Silicon Valley.

Vítězné firmy si odnesly finanční odměnu v hodnotě 50 000 Kč, pamětní plakety a možnost používat logo Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2024.

Soutěž pořádá Inovační centrum Ústeckého kraje. Hlavními partnery jsou Ústecký kraj a Komerční banka, odborným partnerem je agentura CzechInvest. Dalšími partnery jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Soutěž je podporována z projektu Smart Akcelerátor III pro Ústecký kraj, CZ.02.01.02/00/22_009/0004316 a letos ji na Zámku v Děčíně podpořil také primátor hostitelského města Jiří Anděl.