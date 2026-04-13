Vláda chce nařídit povinně kastrovat kočky, podle ředitele mosteckých strážníků by pro Most nešlo o zásadní změnu“

Vládní koalice chce zavést povinné kastrování toulavých koček. Organizovat a platit ze svého by je měly obce. Ty ale plošnou povinnost většinou odmítají. Podle nich jde o další finanční a administrativní zátěž, na kterou nemají kapacity. Počet toulavých koček v ČR se odhaduje zhruba na třicet tisíc. Pokud návrh projde, mohl by začít platit ještě letos.
Toulavé kočky, které nikomu nepatří jsou často nemocné, zraněné a vyhladovělé. Podle připravované změny by samosprávy měly zajistit jejich odchyt i kastraci, aby se zabránilo dalšímu nekontrolovanému množení. Autorka návrhu místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková z SPD, která návrh zdůvodňuje slovy: „Tato věc přinese mnoho dobrého a pomůže tomu, aby kočky na ulici netrpěly.“
Některé obce kastrace podporují. Přispívají majitelům více koček a u toulavých zajišťují na podnět občanů odchyt i kastraci. Jak řeší problém s toulavými kočkami město Most? Odpovídá Jaroslav Hrvol ředitel městské policie, která spravuje Útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Mostě – Rudolicích.
Jak řeší Město Most problematiku toulavých koček?
Děje se tak prostřednictvím Útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata, který spravuje Městská policie Most. Útulek zajišťuje odchyt, veterinární ošetření a následnou péči o nalezená zvířata. Součástí této činnosti je také kastrační program zaměřený na toulavé kočky, který město realizuje od roku 2022. Je financován z prostředků rozpočtu a částečně z transparentního účtu.
Kolik se vloni na území města vykastrovalo koček?
V roce 2025 bylo v rámci zmíněného programu vykastrováno 36 toulavých koček, zejména z lokalit Vtelno, Souš, Chanov a z oblasti Pod Kurty. Od začátku letošního roku pak bylo díky spolupráci s veřejností vykastrováno dalších 8 koček a kocourů z různých částí Mostecka, například ze Vtelna, Rudolic, Zahražan, Kopist a dalších míst na území Mostu. Útulek zároveň spolupracuje i s neziskovými organizacemi, například s organizací Jiřetínský mourek, která v případě naplněné kapacity útulku pomáhá s opatrovnickou péčí o některá zvířata.
Zhoršuje se situace s toulavými kočkami na území Mostu?
Počty přijatých zvířat se mohou v jednotlivých obdobích lišit. Nicméně dlouhodobě se město snaží situaci stabilizovat prostřednictvím kastračního programu, spoluprací s místními dobrovolníky a organizacemi a podporou adopcí. Tyto kroky mají omezovat nekontrolované množení toulavých koček a postupně jejich populaci regulovat. Zároveň platí, že odchyt toulavých koček musí být systematický a odborně koordinovaný, včetně návaznosti na veterinární péči, kastraci a následnou rekonvalescenci. Nejde tedy o nahodilé zásahy podle jednotlivých oznámení, ale o dlouhodobý a organizovaný postup.
Existuje odhad, kolik je na území města Mostu toulavých koček?
Přesný počet toulavých koček na území města Mostu nelze spolehlivě určit. Jejich výskyt je proměnlivý a zvířata se často přesouvají mezi jednotlivými lokalitami. Město proto může vycházet pouze z orientačních údajů získaných z podnětů občanů, poznatků při odchytech, evidence kastrací a sledování lokalit, kde se kočky opakovaně vyskytují.
Co by návrh, v případě jeho přijetí, znamenal pro město Most?
Pro město Most by nešlo o zásadní změnu, protože problematiku toulavých koček i kastrační program už dnes aktivně řešíme. Pokud by legislativa stanovila nové povinnosti nebo konkrétní evidenční a administrativní postupy, město by se jim přizpůsobilo. Problematiku jsme tedy připraveni nadále profesionálně řešit v rámci svých možností a ve spolupráci s odbornými i neziskovými organizacemi.