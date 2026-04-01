Vladimír Javorský a Ondřej Kabrna budou 1. dubna bavit v mosteckém Studiu3.

Vladimír Javorský je znám hlavně jako filmový a divadelní herec, který ztvárnil desítky filmových i divadelních rolí. Své publikum si ale získává i na hudební scéně. Jako svůj autorský debut vydal Vladimír Javorský album s názvem Ještě je.
Ondřej Kabrna je český jazzový pianista. Kromě své skupiny Ondřej Kabrna Trio vystupuje i po boku svých slavných českých jazzových muzikantů. Hlavním znakem tria Ondřeje Kabrny je až téměř minimalistické soustředění na čistý a průzračný zvuk a citlivá práce s dynamikou, jejíž narůstání a ubývání v rámci sól i triových pasáží je téměř základní stavební metodou formy. V tomto směru se Kabrnovo trio výrazně odlišuje od naší běžné jazzové produkce.