Vlaky na Teplicku zrychlí, lidé z Litvínova získají přímé spojení s krajskou metropolí

Železnice v podkrušnohorské oblasti Ústeckého kraje projde v následujícím období výraznou proměnou. Správa železniční dopravní cesty zde začala s modernizací hned na několika místech v okolí Teplic. Dokončení prací přinese nejen zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti provozu a komfortu pro cestující, ale díky elektrizaci také možnost přímého spojení Litvínova s krajskou metropolí.

Slavnostní zahájení tří staveb se uskutečnilo ve středu 6. listopadu v Teplicích, kam přijel také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Modernizace železniční infrastruktury je nezbytná pro rozvoj kraje, jelikož usnadní cestování nejen občanům, ale může být přínosem i pro nákladní dopravu,“ uvedl při slavnostním poklepání kladívkem na železniční pražec hejtman Bubeníček.

První akcí bude revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov. Dopravní koncept Ústeckého kraje počítá mimo jiné se zavedením přímých elektrických vlaků z centra regionu až do Litvínova. Součástí revitalizace trati je proto nutné vybudování trakčního vedení na dosud neelektrizovaném 1,5 kilometru dlouhém úseku mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. Stavební práce potrvají dva roky, úpravami projde přibližně 13,5 kilometru trati. Dokončení je naplánováno na červenec 2021.

Zvýší se také traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina. Cílem stavby je kompletní rekonstrukce výše zmíněného úseku, která umožní zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h. Termín dokončení celé stavby je v červnu 2022.

Poslední investicí bude rekonstrukce železniční stanice Řetenice. V případě Řetenic se počítá nejen s modernizací této stanice, ale také částí navazujících úseků do Oldřichova u Duchcova a do Lovosic. V samotných Řetenicích je navrženo ostrovní nástupiště dlouhé 120 metrů a vnější nástupiště s délkou hrany 50 metrů. Přístup na ně bude přes stávající lávku doplněnou o schodiště a dva výtahy. Realizovat se bude rovněž nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Hotovo bude v srpnu příštího roku.