Vloni se od roku 2004 narodilo v Mostě nejméně dětí

V Mostě se vloni narodilo nejméně dětí od roku 2004. Kopíruje to stejný trend v rámci celé České republiky.

Rok 2004 se zapsal do demografických studií jako velmi silný populační ročník. Tehdy se v našem městě narodilo 1 362 dětí. Po čtyřech letech atakovala toto číslo další populační exploze a to v roce 2008, kdy v našem městě přišlo na svět 1 601 dětí. Ovšem naprostým propadákem v počtu narozených Mostečanů byl loňský rok. Po devatenácti letech se zde narodilo vůbec nejméně dětí a to pouze 492. Podle odborníků jsou na vině obavy potenciálních rodičů z nepříznivé ekonomické situace, která k zakládání rodin příliš nemotivuje. Problémem je prý i naprosto tristní bytová politika a nedosažitelnost hypoték pro mladé lidi.

Se snižujícím se počtem dětí ubývají městu Most také obyvatelé. Zatímco v 31. prosinci 2022 nás v Mostě žilo 62 587, k poslednímu prosinci loňského roku už jen 61 901 . Před deseti lety mělo město Most 67 308 obyvatel a vůbec nejvíce lidí a to 72 658 lidí v Mostě žilo v roce 1992. Mostecká populace také pomalu stárne. Vloni byl průměrný věk Mostečanů 43,57 let. Nejnižší věkový průměr 37,41 let byl zaznamenán od sledování v roce 2001.

Podle mluvčí mosteckého magistrátu Kláry Vydrové nemá město Most zpracovanou demografickou studii, která by naznačovala demografický vývoj města v dalších letech. „Dá se však předpokládat stejný demografický vývoj jako v letech minulých. To znamená pokles obyvatel. Jak dlouho tento trend bude trvat, nelze odhadnout,“ uvedla mluvčí. Úbytek obyvatel má mimo jiné vliv i na daňové příjmy města. (nov)

Jak klesají počty dětí v Mostě

rok 2004 – 1362 dětí

rok 2008 – 1601 dětí

rok 2007 – 1419 dětí

rok 2021 – 984 dětí

rok 2022 – 536 dětí

rok 2023 – 492 dětí

Úbytek obyvatel má mimo jiné vliv i na daňové příjmy města. Prosím o odpověď, o kolik peněz připravil tento úbytek obyvatel město Most na daňových příjmech za deset let?