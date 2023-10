Vodíkový autobus se v Mostě a v Litvínově osvědčil, v zimě ho čekají testy na mráz

Skupina ORLEN Unipetrol spustila ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu. V létě se osvědčil, nyní ho čeká zimní „prověrka“.

Vodíkový autobus byl zařazen do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od čtvrtka 29. června do neděle 9. července. „S výsledky letního testování vodíkového autobusu za vysokých teplot v městském prostředí i kopcovitém terénu jsme spokojeni. Provoz byl bezproblémový, průměrná spotřeba autobusu dosáhla 3,37 kg vodíku na 100 kilometrů. Pozitivní ohlasy jsme získali také od cestujících. Autobus je tichý a bezemisní. Navzdory vyšší náročnosti letních testů, plánujeme zimní provozní testy na lednové a únorové měsíce. Po jejich dokončení vydáme doporučení ohledně možného zařazení těchto autobusů do našeho vozového parku,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Testování vodíkového autobusu je rozděleno do dvou fází. Po letním, testování se zrealizuje zkušební provoz také v zimních měsících. Půjde-li vše podle předpokladů, vodíkové autobusy by mohly na Mostecku jezdit již během roku 2024.

Na testovacím provozu vodíkového autobusu spolupracují obě města se skupinou ORLEN Unipetrol, která vodíkový autobus pro tento pilotní projekt zprostředkovala a finančně podpořila. „Zodpovědně se podílíme na rozvoji nové technologie, která bude brzy hrát důležitou roli v energetickém mixu pro plnění cílů čisté mobility a dekarbonizace, které jsou součástí bezemisního rozvoje Evropské unie i České republiky,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol. Nízkopodlažní elektrický autobus s vodíkovými palivovými články vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. (nov)

