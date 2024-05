Vodní dílo Jezeří prochází rozsáhlou opravou

Vodní dílo Jezeří v Národní přírodní rezervaci Jezerka na Mostecku prochází celkovou rekonstrukcí. Vodní dílo je kulturní památkou vystavěnou v letech 1902 až 1904. Rekonstrukce přijde na 82 mil. Kč.

„K rekonstrukci jsme přistoupili na základě výsledků geotechnického a stavebně-technického průzkumu,“ říká mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová a dodává: „S ohledem na stáří a technický stav památky jsme se rozhodli opravit všechny jeho dílčí konstrukce. Aktuálně je vodní nádrž vypuštěna a probíhá zde například dokončení přespárování na vzdušném líci, kde byl také restaurován erb Lobkowiczů. Na návodním líci, což je strana hráze, kde bude voda, jsme vybourali původní konstrukci a nyní zde provádíme hydroizolaci a vyzdívku betonovými tvarovkami, které proléváme betonem. Chystáme se také na rekonstrukci části bezpečnostního přelivu, kde připravujeme bednění. Na koruně hráze máme dokončené izolační vrstvy a nyní zhotovujeme železobetonovou římsu.“

Nyní probíhá výstavba nové konstrukce návodního líce, monolitický tubus odběrné věže je vybetonován a zbývá na něj vrátit historizující kamennou věžičku a vybavit ho vnitřním vystrojením. Stavební práce plánuje Povodí Ohře ukončit v polovině roku 2025. Zhotovitelem stavby za 82,5 mil. Kč bez DPH je sdružení firem PORR a.s., EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s. ze skupiny VINCI Construction.

Přehradu nechal na svém panství vystavět v letech 1902–1904 Mořic z Lobkovic. Sám se otevření dokončení přehrady nedožil, zemřel v roce 1903. Vodní nádrž Jezeří leží na území Podhůří u Vysoké Pece na samé východní hranici okresu Chomutov a katastrálním území Jezeří.Od roku 2003 neplní dílo funkci vodárenské nádrže. Je zakonzervované a plní funkci rezervy pro případné budoucí využití.