VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY – 12. a 13 ledna 2018

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky, v pátek 26. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

Volit může občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Kdo bude příštím prezidentem a proč?

Pavel Hraníček, Litvínov

Miloš Zeman, protože má „koule“.

Silvie Kotrčová, Litvínov

Prezidentem bude nejspíš Miloš Zeman. Myslím, že i kvůli svému postoji vůči migrantům…

Petra Petrlíková, Litvínov

Doufám, že to nebude Miloš Zeman. Osobně preferuji Jiřího Hynka pro jeho postoje a názory strany, která ho nominovala.

Nikola Opatrná, Nová Ves

Miloš Zeman, protože lidé ho znají a ztotožňují se s jeho názory především na emigranty.

Marta Novotná, Litvínov

Znovu se prezidentem stane Miloš Zeman. Proti ostatním kandidátům má v politických zkušenostech velký náskok, je svůj a lidé ho za to mají rádi.

Jiří Bernhard, Most

Prezidentem bude pravděpodobně znovu Miloš Zeman. Je z kandidátů (kromě Michala Horáčka, u kterého ale většina lidí neví, jak by se prezentoval) nejznámější a lidé vědí, co od něj mohou očekávat.

Milan Kožnar, Most

Asi vyhraje pan Zeman a dočkáme se dalších vtipných i mrazivých bonmotů. Proč? Protože je přímočaře lidový a to u nás stačí k vítězství.

Kterému z kandidátů na prezidenta byste chtěli položit otázku? Která by to byla?

Jiří Kraus, herec Městského divadla Most

Otázka pro pana Miloše Zemana: Proč se nevrátíte zpět na Vysočinu a neužíváte si, zasloužilého, odpočinku?

Tomáš Ondrášek, ředitel Městské knihovny Most

Ing. Zeman: Je poměrně trapné, když se člověk v plném kině nebo divadle hlasitě uprdne. Není dolézání k totalitnímu Rusku a despotické Číně ostuda ještě větší?

Jakub Kohák, herec, režisér

Zeptal bych se Mirka Topolánka – proč má sněhulák tři koule?

Vláďa Hron, zpěvák, moderátor, komik a imitátor

Zeptal bych se Miloše Zemana, proč nechodí do diskusí s protikandidáty? A proč nemluví s TV spoty…

Petr Myšák, lékař

Otázku bych položil Miloši Zemanovi. Nechtěl byste přijmout funkci diabetologa v některém našem zdravotnickém zařízení? Vaše metoda odchodu cukrovky pomocí sladkého je opravdu, ale opravdu unikát!!!

Jaroslav Sochor, ředitel ZUŠ Litvínov

Otázku bych položil Miloši Zemanovi. Do kolika let chcete aktivně vykonávat tak náročnou funkci, jako je prezident republiky a nezvažujete posunutí odchodu do důchodu plošně?

Vlasta Vébr, moderátor

Otázka pro Michala Horáčka. Jak to, že i sympatický člověk s příjemnými názory se příchodem na Hrad tak radikálně ve svých postojích a chování změní?

Jana Galinová, herečka

Položila bych otázku Miloši Zemanovi: Proč, proboha, proč?

Zeptali jsme se žáků 1. B, Základní školy Jakuba Arbesa v Mostě:

Kdo je prezident a co dělá?

Aneta Bartásková

Kontroluje, jestli je všechno v pořádku.

Sofie Drtíková

Rozhoduje o tom, co se bude dít ve městě, co se tam bude stavět a co ne. Jaké domy, školy a tak…Myslím si, že řídí celý město.

Adam Šíla

Prezident je člověk, který jezdí třeba někam s ostatními prezidenty.

Johana Kolaříková

Když má někdo potíže, tak prezident jede na to místo, přivolá policajty a oni to zachrání.

Štěpán Tenk

Jezdí meluzínou, tím dlouhým autem. Vytahuje si vlajku, třeba když jede na dovolenou. Někdy, když jí má vytaženou, tak to znamená, že je tam, kde pracuje.

Honza Oulehle

Prezident vlastní různý firmy.

David Kocemba

Chrání ho všichni policajti, protože nechtějí, aby zemřel. Je to důležitá osoba.

Co dělá prezident v sobotu a v neděli?

Štěpán Tenk

Může někam odjet, třeba do Prahy nebo do Olomouce…

David Kocemba

Může si dělat, co chce.

Sofie Drtíková

Třeba může jet do lázní, kde si odpočine od práce.

Johana Kolaříková

Má prázdniny.

Na co byste se chtěli prezidenta zeptat?

David Kocemba

Jestli by mohli hrát s první dámou šachy? Jestli umí angličtinu a jestli jí rád sladkosti…

Johana Kolaříková

Jestli ho zajímají hvězdy na obloze a kolik vydělá peněz za týden.

Štěpán Tenk

Kam jezdí na dovolenou a jestli používá eskalátory do kanceláře…

Stela Zuzana Baranová

Proč si vybral zrovna takovou práci…

Sofie Drtíková

Proč má tolik práce a kolik jí má za celej den? A ještě bych se ho zeptala, jestli někdy držel dietu…

Štěpán Tenk

Jestli jezdí do Centralu?

Co má s prezidentem společného první dáma?

Johanka Kolaříková

To, že se mají rádi a že se milujou.

Štěpán Tenk

Pracují spolu…?

Adam Šíla

Spí spolu v posteli.

Kdo je první dáma?

Štěpán Tenk

To je paní, která se asi narodila jako první prezidentkou. Mohla se narodit někde třeba v Lounech nebo na Slovensku.

Sofie Drtíková

První dáma se narodila prvnímu prezidentovi.

Honza Oulehle

To je asi prezidentka.

David Kocemba

Že by mohla být všude první?

Aneta Bartásková

První dáma se narodila jako první – na světě.

Adam Šíla

Je to první dáma, protože to byla první prezidentka.

Kde bydlí první dáma?

Aneta Bartásková

Já myslím, že na Slovensku.

Johana Kolaříková

V Praze, ale klidně může bydlet i v Itálii nebo v Chomutově.

Sofie Drtíková

Ve velkým hradu, kde jsou vystavený různý vlajky a je tam určitě taky velká brána…Je to prostě největší hrad.

Honza Oulehle

Určitě v nějakým prezidentským domě nebo v Pražským hradu.

Štěpán Tenk

Někde mezi Prahou, tam mezi těmi uličkami, jak tam jezdí trolejbusy a autobusy. A vím, jaký má číslo…Je to 291!

Myslíte si, že může mít prezident manželku?

Adam Šíla

Já myslím, že jo a tak aspoň dvě!

Johana Kolaříková

Jen jednu. Nebo žádnou.

Aneta Bartásková

Já si myslím, že nemá žádnou.

Stela Baranová

Má nula manželek.

Mohlo by vás zajímat, že…

Prezident České republiky disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta. Dveře vedou do Korunní komory, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

Plat prezidenta České republiky činí (k roku 2018) cca 252 tisíc Kč. Další složkou příjmu je zvláštní víceúčelová paušální náhrada, která (ke stejnému datu) činí cca 235 tisíc Kč.

Podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce má bývalý prezident republiky nárok na doživotní rentu ve výši 50 tisíc Kč měsíčně.

Pokud vás zajímá, kde pracuje prezident republiky, jaké úkoly plní a chcete se dozvědět více o činnosti, máte možnost. Kancelář prezidenta republiky připravila exkurze na Pražském hradě pro školní třídy i pro veřejnost. Stačí se objednat na exkurze@hrad.cz, nebo na telefonním čísle +420 224 373 263 nebo +420 224 372 374.

Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou od 16. do 23. ledna 2018 mimořádně vystaveny české korunovační klenoty. Poprvé budou vystaveny v nové vitríně umožňující návštěvníkům obdivovat zejména svatováclavskou korunu ze všech stran. Uvidíte tak poprvé i zadní stranu koruny, která je osazena intenzivně modrým a velice drahocenným safírem, původem ze Srí Lanky (patří mezi největší modré safíry na světě)