Všestranný jezdec Jiří Stránský je na mosteckém okruhu doma

Rodák z Mostu Jiří Stránský je všestranným jezdcem. Okusil rally, závody do vrchu i okruhové poháry či šampionáty. Je nasnadě, že nejvíce toho odkroužil na oválu domácího mosteckého autodromu.

„Znám ho jako své boty,“ potvrzuje motoristický nadšenec. Je pravidelným účastníkem Carbonia Cupu, Triola Cupu, Edda Cupu, Českomoravského poháru a objevil se také v loni obnoveném Octavia Cupu.

„Rychlé a silné stroje mě vždycky lákaly. Závody jsem začal jezdit v sezoně 2000/2001, o pět let později jsem dal dohromady vlastní závodní tým. Získali jsme například skvělého jezdce Vita Smejkala,“ vzpomíná Jiří Stránský na začátky své závodnické kariéry.

Za zlomový pak označil rok 2016, kdy jej angažoval závodní tým s více než třicetiletou praxí, vedený Jiřím Mičánkem juniorem, synem slavného jezdce, pětadvacetinásobného mistra republiky. „V týmu Mičánek Motorsport se učím od profesionálů. Loni jsem ve skvělém Lamborghini Gallardo absolvoval svou premiéru na brněnském Masarykově okruhu, a to při šampionátu FIA CEZ. Byl to náročný víkend, první závod jsem nedokončil kvůli poruše elektroniky. Ve druhém jsem dojel na šestém místě, což vzhledem k první zkušenosti s okruhem není zas až tak špatné,“ svěřil se Stránský.

Mostecký rodák deset let úspěšně podniká v reklamě a stavebnictví. Zaměstnává 20 stálých a dalších zhruba 100 externích pracovníků. Jak říká, bez finančního zázemí by si svůj koníček nemohl dovolit. „Motoristický sport je čím dál těžší uplatit. Věnují se mu opravdoví nadšenci, kteří do něj investují na úkor jiných aktivit. Je proto nezbytná podpora a tolerance rodiny, neobejdou se ani bez pomoci sponzorů. I já se snažím, na oplátku za to, že se mohu svézt v závodním autě, chovat jako mecenáš svého týmu,“ shrnul.

Právě finanční náročnost a nejistota vývoje v oblasti podnikání Jiřímu neumožňuje žádné konkrétní výhledy do budoucnosti závodního jezdce. „Skutečně nevím, co bude. Nemohu tedy plánovat další sezonu. Navíc mám malého syna, teprve osmnáctiměsíčního. Moje žena i oba synové, William a Sebastian, jsou samozřejmě tím nejdražším a nejcennějším, co mám. V této souvislosti mě proto těší dlouholetá úspěšná spolupráce s mosteckým autodromem. Věřím, že bude i nadále pokračovat k obapolné spokojenosti,“ svěřil se.

I když má Jiří pro okruh na mosteckém autodromu slabost, může díky svým bohatým jezdeckým zkušenostem erudovaně srovnávat s konkurencí. „Zatímco maďarské okruhy Hungaroring a Pannonia Ring jsou technicky náročné, rakouský Red Bull Ring je hodně rychlý. Most je někde uprostřed mezi nimi. Naproti tomu okruh v Brně je hodně zvláštní. Velmi rychlý a obtížný, ještě jsme nenašli společnou řeč,“ uzavřel mostecký rodák, jezdec a patriot.