Vstupenky na květnový ADAC GT Masters jsou v prodeji

Mostecký autodrom zahájil prodej vstupenek na prestižní mezinárodní šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters, který už potřetí přivítá v květnu příštího roku. Fanoušci motoristického sportu je mohou zakoupit na webových stránkách autodromu. Mají se na co těšit, startovní listinu v nové sezoně obohatí jednatřicetiletá švýcarská jezdkyně Simona de Silvestro. Posílí stáj Küs Team75 Bernhard, ve voze Porsche 911 GT3 R se bude střídat s Rakušanem Klausem Bachlerem.

Simona nahradí v kokpitu světového šampiona vytrvalostních závodů Tima Bernharda, který se nadále zaměří na řízení týmu a na svou roli ambasadora značky Porsche. „Představuje to pro mě nové období života, které mi také umožní strávit více času se svou rodinou. Opravdu se těším na tuto novou fázi svého života a na své povinnosti ambasadora značky pro Porsche. Budu také věnovat mnohem větší pozornost každodennímu chodu týmu a budu se jej snažit posunout vpřed,“ uvedl Bernhard.

Se švýcarskou závodnicí by se úspěchy mohly dostavit. Má za sebou úspěšné působení v sérii Indy Car v letech 2010 až 2015. Souběžně s povinnostmi v šampionátu ADAC GT Masters Simona bude pokračovat jako testovací a vývojový jezdec Porsche v seriálu Formule E.

Šampionát ADAC dorazí do Mostu o víkendu 15. až 17. května. Nabídne tradičně i vložené série, a to ADAC TCR Germany, Porsche Carrera Cup Germany a Spezial Tourenwagen Trophy, tedy seriál výkonných závodních strojů kategorie cestovních a GT vozů.

Šampionát ADAC GT Masters zahájí sezonu 2020 o víkendu 24. až 26. dubna tradičně v německém Oscherslebenu. Po květnovém závodu v Mostě se přesune do rakouského Red Bull Ringu (5. až 7. června). Po delší přestávce seriál bude pokračovat 14. až 16. srpna na německém okruhu v Nürburgringu. Následuje nizozemský Zandvoort ve dnech 21. až 23. srpna. Závěr šampionátu se vrací do Německa. Od 18. do 20. září se pojede na Hockenheimringu, vyvrcholení obstará okruh Sachsenring (2. až 4. října).