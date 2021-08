Vstupenky na tradiční STRAŠIDELNOU STEZKU na Klínech už jsou v prodeji!

Přijďte si již po šesté užít atmosféru nočního lesa ve Sport areálu Klíny. Koná se zde 17. a 18.9. strašidelná stezka! Každý rok je akce více a více strašidelná. Čeká nás i bohatý program pro děti a dospělé.

Hlavním programem je strašidelná stezka lesem spolu se spoustou strašidel.

Stezka Vás dovede dolů k lanovce, a ta Vás poté vyveze zpět nahoru do areálu.

Stánky s občerstvením jsou samozřejmostí. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program i pro ty nejmenší.

PROGRAM:

PÁTEK a SOBOTA 17. a 18. 9.

Od 19 – 21 hodin start stezky odvahy pro rodiče a děti (bude se strašit méně), ve 21 hodin start stezky odvahy pro dospělé a děti starší 15 let (pro ty, kteří se chtějí pořádně bát) a od 18 – 21 hodin Divadlo v pytli. Vstupné je pro dospělé a děti od 15 let 200 Kč, pro děti do 15-ti let 150 Kč. Prodej lístků a rezervace času na stezku na www.booking.zimlet.cz. Vstupenky budou k prodeji i na místě, ale organizátor je doporučuje rezervovat předem. Start stezky bude v areálu Klíny. Doporučuje se pevná obuv! Stezka vede po lesních cestách s kořeny.