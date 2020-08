Vstupenky na trucky rychle mizí, neváhejte s jejich nákupem

Vstupenky na závodní víkend evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix, který přivítá o víkendu 28. až 30. srpna mostecký autodrom, rychle mizí. V předprodeji jich zbývá už jen třetina. Vzhledem k opatřením proti šíření epidemie koronaviru a nemoci covid-19 museli organizátoři omezit počet diváků. Nejnavštěvovanější akce autodromu, která každoročně přiláká desetitisíce fanoušků, tak bude mít tentokrát výrazně komornější atmosféru.

V souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví pořadatelé museli rozdělit areál autodromu do pěti sektorů. V paddocku se budou pohybovat jezdci, týmy, delegáti FIA, komisaři a nutný personál. Pro fanoušky jsou vyčleněny čtyři sektory A, B, C a E na diváckém svahu, každý pro 1 000 osob. Více informací a možnost zakoupit vstupenky na www.autodrom-most.cz

„Lidé nemohou během dne sektor opouštět, proto bude každý vybaven stánky s občerstvením a toaletami. S tím souvisí i zrušení doprovodného programu. Těší nás proto, že i za těchto omezujících podmínek je o vstupenky zájem. Kdo chce mít jistotu, že závody uvidí naživo, neměl by s nákupem váhat. Jsme takovou pokusnou vlaštovkou, drtivá většina dosud odjetých závodů u nás byla bez divácké kulisy,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Vzhledem ke zrušení dvou úvodních závodních víkendů European Truck Racing Championship (ETRC) mostecký podnik přebírá úlohu zahajovacího podniku letošní zkrácené sezony. Týmy ETRC už v Mostě v červnu testovaly techniku. Možnosti prověřit kondici svých tahačů využilo 12 jezdců z devíti týmů v čele s šestinásobným evropským šampionem a obhájcem loňského titulu Jochenem Hahnem z Německa s novým vozem IVECO S-WAY R. „U našeho nového trucku se v zásadě změnil jenom design. Udělali jsme menší technické úpravy, ale až po prvním závodu budeme vědět, zda jsme se vzhledem ke konkurenci zlepšili,“ vysvětlil úřadující šampion.

Identický vůz má pro tuto sezonu k dispozici i Hahnův nový stájový kolega, jeho syn Lukas. „Zkusíme Lukase pomalu uvést do truckové scény, v této sezoně pro něj plánujeme jeden nebo dva závody. V loňském roce přesvědčivě dokázal, že se dokáže udržet uprostřed startovního pole. Jeho hlavním úkolem tak bude, aby si závod po závodu zvykal na tvrdé soupeře, a to muže i ženy,“ doplnil Jochen Hahn.

Ambice jeho samotného jsou i v letošní zkrácené sezoně pochopitelně maximální. „V každém roce se pokoušíme bojovat o titul mistra Evropy, ale je tady i pár dalších, kteří chtějí dosáhnout stejného cíle. Proto se všechno sečte až na konci sezony. Vítěz může být pouze jeden. Ale věřím, že v tomto roce můžeme vyhrát všichni. I proto, že v této těžké době máme stále finanční možnosti pokračovat v naší práci a hobby. Tituly určitě nepočítám a jsem pořád ještě hodně ctižádostivý, abych se technicky a jezdecky zlepšoval. Se závoděním přestanu, až budu mít pocit, že už se nezlepšuji, nebo když mi to ekonomická situace už nedovolí,“ doplnil špičkový německý jezdec.

Na nejvyšší příčky pomýšlí také český tým Buggyra Racing, který má pro letošní sezonu několik nových želízek v ohni. Zkušeného Adama Lacka, který by rád k titulu evropského šampiona z roku 2017 přidal další, doplní mladá krev. Devatenáctiletý talentovaný Francouz Téo Calvet a dcera majitele týmu Martina Koloce Aliyyah, která oslavila 1. července teprve šestnácté narozeniny.

Součástí závodního víkendu bude i tradiční vložená série Renault Clio Cup Central Europe, v níž titul obhajuje český jezdec Tomáš Pekař, a také několik novinek. Maxx Formula představí novodobé monoposty velkých cen F1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010. Tourenwagen Legenden zahrnuje vozy, jež se v 80. a 90. letech účastnily seriálů DTM, ITC a Superturismo. V Mostě by neměl ve voze DTM chybět ani legendární německý pilot Klaus Ludwig, který zná zdejší okruh z dob proslulé Intersérie.

Seriál mistrovství Evropy v závodech tahačů by měl být letos jen šestidílný. Oproti původním plánům se kvůli epidemii koronaviru neuskuteční závody na Nürburgringu v Německu a na Slovakia Ringu. Czech Truck Prix na konci srpna tak bude první akcí sezony. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, následuje belgický Zolder (12. a 13. září), španělská Jarama (26. a 27. září), Hungaroring v Maďarsku (17. a 18. října), proslulý okruh Le Mans ve Francii (7. a 8. listopadu) a italské Misano (14. a 15. listopadu).

Autodrom uspořádá v letošní zkrácené sezoně dva ze svých stěžejních závodních víkendů. Vedle Czech Truck Prix to bude ve dnech 14. až 15. listopadu evropská série OMV MaxxMotion NASCAR Show, která se původně měla jet v červnu.