Vtelno s Mostem propojí nový chodník

Most a Vtelno propojí nový a bezpečný chodník. Součástí budou i nové přechody pro chodce a veřejné osvětlení.

Nejpozději do konce srpna by měl spojovat Most s městskou částí Vtelno nový chodník. „Měl by zkvalitnit spojení Vtelna s městem a zajistit snadnější, rychlejší a bezpečnější pohyb místních obyvatel. Zejména těch, kteří mají omezenou možnost pohybu nebo jsou jinak zdravotně znevýhodněni,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Chodník povede od křižovatky ulic Vtelenská a V Luhu až do Vtelna k autobusové zastávce před místní restaurací. Součástí projektu je i výstavba přechodů pro chodce, rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování nových zastávkových pruhů pro MHD. Součástí projektu je také úprava zeleně. Náklady se odhadují na zhruba 10 milionů Kč bez DPH (skutečná cena vzejde z výběrového řízení.) Většina výdajů bude hrazena z dotace.

Otočka autobusů také letos

Město má v plánu vybudovat v této městské části také novou otočku autobusů. Záměr radnice avizovala už v loňském roce.„Čekalo se na majetkoprávní vypořádání komunikace, které již proběhlo. Předpokládáme, že letos by mělo k rozšíření obratiště autobusů dojít,“ uvedl k záměru primátor Jan Paparega. V nejbližší době bude zadána projektová dokumentace. Finanční prostředky na ni má město v rezervě. „Nebude to finančně ani časově tolik náročné. Záležet bude na tom, jak bude probíhat příprava pro samotné stavební řízení. Pokud vše dopadne dobře, v letošním roce bychom obratiště i novou zastávku v části u novějších rodinných domků mohli vybudovat,“ je přesvědčen primátor Paparega.