Vyběhněte proti mrtvici!

Krajská zdravotní podpoří charitativní běh Nadačního fondu Čas je mozek v Ústí nad Labem.

Po roce se do Ústí nad Labem vrací charitativní běh proti mozkové mrtvici. Dobročinnou sportovní akci organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek. Cílem akce je upozornit na zákeřnost mozkové příhody, jejíž příznaky stále většina Čechů nerozpozná.

Letošní výtěžek z charitativního běhu bude věnován pacientovi po mrtvici a velkému bojovníkovi za návrat do běžného života, pětačtyřicetiletému Radkovi Tomanovi, který se zatím neobejde bez nepřetržité péče svých starých rodičů.

Akce proběhne 23. dubna 2024 od 16:30 hodin. Start bude před hlavní budovou Speciální ZŠ Pod Parkem v Ústí nad Labem-Severní Terasa.

Registrace účastníků běhu proběhne od 15:30 hodin v místě startu. Trasa dlouhá zhruba 3 kilometry povede Centrálním parkem Severní Terasa, má minimální převýšení a každý účastník jí může zdolat během, ale třeba i jen chůzí. Startovné je 200 Kč. Registrace a platba startovného bude možná pouze v místě charitativního běhu a v hotovosti.

Předběhněte s námi mrtvici, udělejte něco pro své zdraví, a pomozte tak jednomu silnému a odhodlanému pacientovi!

————————–

Příběh Radka Tomana



Radek Toman, bývalý policista a celoživotní sportovec, který rád maloval portréty pro své blízké. Bylo mu čtyřicet, když mu jeho tělo poprvé dalo najevo, že něco není v pořádku. Nárazové bolesti hlavy a různých částí těla řešil léky na bolest. Léčení vysokého tlaku, který mu byl v té době zjištěn, podcenil zcela. V říjnu roku 2022 se mu úplně změnil život.

„V ten den jsme si měli se synem zavolat, bydlel v té době ve Velemíně, ale stále se neozýval. Když jsem mu zavolal, řekl, že je mu hrozně zle a motá se mu hlava. Neotálel jsme a zavolal záchranku, která z Litoměřic dorazila do zhruba 20 minut,“ popisuje otec Radka Jiří Toman. Ještě ten den byl převezen do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde mu byl diagnostikován uzávěr tří důležitých mozkových tepen.

Podstoupil svou první operaci, která vyřešila jednu z nich a zachránila levou polovinu mozku. Pro otékající ischemii mozečku se musel následně podrobit neurochirurgické operaci v zadní části mozku. Po operacích však Radkovi zůstala těžká porucha polykání (tzv. dysfagie), která si vyžádala zavedení umělého vstupu do žaludku pro podání výživy. Posléze byl z jednotky intenzivní péče převezen na oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče do Mostu. Radek se ukázal jako velký bojovník. Po zhruba dvou měsících byl zrehabilitován natolik, že mohl být převezen zpět do ústecké nemocnice na rehabilitační oddělení. Zde se postupně učil chodit, začal se zlepšovat, až konečně dosáhl malého vítězství – mohl se pohybovat sám s chodítkem.

Radkova strastiplná cesta však ještě zdaleka neskončila. V květnu loňského roku přistoupili lékaři k řešení nedokrevnosti v pravé části mozku. Přestože se operace povedla, došlo následně ke komplikacím s nutností další operace. Poté ho čekala jednotka intenzivní péče a opětovná rehabilitace. A to opakovaně. V září podstoupil zatím svou poslední operaci – kranioplastiku, kdy mu byla „navrácena“ kost lebky.

V současné době se pohybuje na vozíku, je však schopen chůze s doprovodem. Má stále potíže s řečí, polykáním i pohybovým aparátem. Neobejde se bez nepřetržité péče svých starých rodičů, kteří se o něj s láskou starají. Pětačtyřicetiletý Radek se však nevzdává. Díky své houževnatosti se dostal tam, kde by to jiní už dávno vzdali. A stále bojuje za návrat do běžného života.