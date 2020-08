Vydatné deště neohrozily těžbu

Včerejší vydatné a místy i přívalové deště na Mostecku nijak významně neohrozily těžbu ve společnostech skupiny Sev.en Energy. S přemírou dešťovky si technologie úpraven důlních vod obou těžebních společností bez problémů poradily.

Srážkové úhrny se mezi jednotlivými lokalitami velmi lišily. Zatímco v lomu ČSA naměřili 16 mm/m, v lomu Vršany napršelo během krátké doby 46 mm/m. „Hladina v hlavní čerpací stanici lomu Vršany, kam je sváděna veškerá důlní voda z lomu, tak během krátké doby vystoupala o čtyři metry. S naší technologií jsme i takové přívalové srážky schopni zvládnout, technologie od pondělního odpoledne jela na plný výkon,“ uvedl Jaroslav Graman, vedoucí úseku odvodnění Severní energetické, který zajišťuje tyto činnosti v obou těžebních lokalitách skupiny.

Z hlavní čerpací stanice lomu Vršany se voda odčerpává do úpravny důlních vod, odkud je voda následně vypouštěna do Slatinického potoka. V lomu ČSA, kde byla v pondělí situace bez problémů, je z hlavní čerpací stanice voda odváděna do úpravny důlních vod ČSA, odkud se po úpravách a čištění vypouští do řeky Bíliny.