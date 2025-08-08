Vydejte se 10. srpna na hrad Hněvín na bláznivě zábavnou pohádku

V neděli 10. srpna v 10:30 hodin se můžete s dětmi vydat na hrad Hněvín na bláznivě zábavnou pohádku plnou humoru, písniček a cirkusové atmosféry.
Za třpytem a leskem slavného Cirkusu Francesco se skrývají podivné poměry. Lvi utekli, hadí žena se urazila, opice už neskáčou… Co se to v tomhle cirkuse děje? Vládne tu tvrdou rukou principál Francesco a jeho žena Dulcinela. Naštěstí se objeví cestovatelka Betty, která si úplnou náhodou koupí lístek právě na tohle představení. Společně s dětmi se vydá vše vyřešit – a možná i napravit.
Přijďte si užít vtipnou a svižnou pohádku s písničkami v krásném prostředí zahrady hradu Hněvín. Zaručeně pobaví malé i velké diváky. Vstupné: 130 Kč – dítě a 160 Kč – dospělý. https://tickets.nfctron.com/…/cirkusacka-pohadka-2025