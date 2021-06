Na první dva prázdninové dny připravilo Centrum volného času Most výlety za čerty do Úštěka a do ZOO Plzeň. Hlásit se můžete v recepci SVČ Most nebo on-line na webu www.svc-most.cz . V měsíčním plánu byl na 1. července uveden výlet do Mirákula, ten se ale nekoná, jedeme do Úštěka a do Plzně.