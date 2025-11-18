Výhodné investice a závratné zisky jsou podezřelé!

Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, kteří lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů a investování do světových měn, včetně kryptoměn.
Za období posledního měsíce evidujeme na Litoměřicku dalších 8 skutků podvodného jednání v oblasti investic se škodou převyšující 6 milionů korun.
Litoměřičtí kriminalisté přijali v uplynulých dnech následující oznámení, které přibližují níže uvedené případy.
Neznámá osoba zveřejnila na internetových stránkách článek o tom, jak dvě veřejně známé osoby z televizního pořadu „Sedm pádů…“ vydělávají závratné zisky investováním. Na tento článek reagovala 69letá žena z Litoměřic, která klikla na odkaz nacházející se v textu. Uvedla své osobní údaje, na základě kterých jí kontaktoval údajný zástupce investiční společnosti. Přiblížil jí informace o možnostech investic do plynu. Využil silný psychologický tlak a přiměl seniorku postupně odeslat v několika platbách téměř 700 tisíc korun. Uvedl jí v omyl a na její úkor se obohatil.
Dalším poškozeným z uplynulých dnů je 74letý muž z Roudnicka, který se registroval na blíže nezjištěné platformě nabízející zhodnocení investic v oblasti kryptoměny. Následně oslovil poškozeného neznámý muž, který jej pod záminkou obchodování přiměl vyfotografovat si svůj občanský a řidičský průkaz a obě strany platební karty. Dále pod záminkou, že mu se vším pomůže, jej přiměl nainstalovat si do svého mobilního telefonu aplikaci pro vzdálený přístup. Poté neznámý muž uzavřel bez vědomí poškozeného smlouvy o spotřebitelském úvěru v dosud nezjištěné výši. Banka poškozeného, z důvodů podezřelých transakcí, zablokovala jeho účet. Poškozenému byla způsobena škoda ve výši 90 tisíc korun.
Obdobným způsobem byl podveden také 42letý muž z Litoměřicka, kterého zaujala reklama na investování s tváří Andreje Babiše. Nejprve investoval 160 tisíc korun, následně po něm byly požadovány další a další poplatky z důvodů blokace účtu.
Vidina výhodného zhodnocení peněz připravila poškozeného o více než 200 tisíc korun.
Policie ČR doporučuje:
- Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu nepoužívejte celé své jmění.
- Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak učiníte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi.
- Před tím, než se rozhodnete investovat, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej.
- Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.
- Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
- Nejednejte ukvapeně či pod nátlakem zdůvodněným časově omezenou nabídkou výhodné investice.
- Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika, fiktivnímu doporučení celebrit.
- Pokud již údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
Také na našich webových stránkách se můžete dozvědět více.
Vishing a spoofing – Policie České republiky
Smishing – Policie České republiky
Falešné výhodné investice – Policie České republiky
Podvod přes inzerát – Policie České republiky
Silná hesla jsou základ – Policie České republiky