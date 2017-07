Vyhrajte s Klasáčkem na cestách super dárky nejen na léto

Zahradní gril, jízdní kolo, stan, spacák, to už je pěkná výbava na léto. Pokud si chcete udělat „grilovačku“ nebo plánujete vyrazit někam do přírody, pak už brzy můžete začít o tyto lákavé výhry soutěžit. Jak na to? Stačí navštívit webové stránky akademiekvality.cz a jste-li alespoň trochu soutěživí, nechejte se zlákat. Principem soutěže je, že se vyfotíte s potravinami vybraných značek kvality nebo s naším maskotem Klasáčkem při některé z jeho letních akcí.

Během celého léta, konkrétně od 3. července do 3. září 2017, probíhá soutěž nazvaná „Vyhrajte s Klasáčkem na cestách“, kterou pořádá Státní zemědělský intervenční fond. Ze samotného názvu vyplývá, že soutěž bude spojená s výlety a dovolenou, protože snad nic nepatří k létu více než cestování a příjemné posezení.

Máte dvě možnosti, jak se zapojit:

Vytipujte si nějakou příjemnou akci nebo místo – festivaly, koupaliště, kempy – na nichž bude i náš maskot Klasáček, se kterým se tam vyfotíte. Aktuální termíny a lokality najdete v Klasáčkově kalendáři na webu Akademie kvality.

Vyfoťte se s potravinami vybraných značek kvality tak, aby byla vidět loga na obalech, ať již připravujete, nakupujete či konzumujete kvalitní potraviny s logem KLASA, Regionální potravina, BIO Produkt ekologického zemědělství, Ekologická produkce nebo Chráněné označení.

S vaší fotografií se následně zaregistrujte na webu www.akademiekvality.cz.

Na kterých akcích můžete potkat Klasáčka a vyfotit se s ním?

8.–9. 7. Borůvkobraní, Borovany

15. 7. Pekařská sobota, Rožnov pod Radhoštěm

27.–30. 7. Festival Benátská, Vesec

12. 8. Ekofarma Filoun, Plavy / Liberecký kraj

18.–19. 8. Dožínkové trhy, Kroměříž

19. 8. Open Air Festival Okoř, Okoř

19.–20. 8. Kutnohorské hodování, Kutná Hora

25.–26. 8. Město lidem, České Budějovice

2. 9. Apetit Piknik, Brno

2.–3. 9. Garden Food Festival, Zlín

2.–3. 9. Olomoucké dožínky, Olomouc

A co můžete vyhrát? Po skončení celé soutěže proběhne slosování všech došlých fotografií, přičemž 50 vylosovaných výherců obdrží jednu z těchto výher:

3x jízdní kolo Author



5x zahradní gril Campingaz



5x stan Husky



5x batoh Hannah



7x spací pytel Husky



10x nafukovací karimatka



15x jídelní kempingový set

Soutěže se můžete zúčastnit klidně vícekrát. Chcete vědět více? Veškeré informace najdete na webu Akademie kvality.

Vladimíra Nováková

Tisková mluvčí SZIF

O značce „Klasa“

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Spravuje ji Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu pro rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti ji mohou spotřebitelé nalézt na obalech u více než tisíce produktů od přibližně dvou set českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou na stránkách www.eklasa.cz.

O značce „Regionální potravina“

Již osmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat z více než 400 oceněných produktů. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

O značce „BIO Produkt ekologického zemědělství“

Zelenobílý grafický znak BIO nazývaný díky proužkům „biozebra“ je doplněný nápisem „Produkt ekologického zemědělství“. V naší zemi slouží jako ochranná známka pro biopotraviny. Aby mohly produkty toto označení získat, musí být prověřeny některými kontrolními organizacemi, které pověřuje Ministerstvo zemědělství. Jedná se sice o český předpis, ovšem tímto znakem nemusí být označeny jenom potraviny s původem v naší zemi. Bio výrobky označují produkty z rostlin a živočichů z ekologických farem, které nebyly ošetřeny zakázanými pesticidy, minerálními dusíkatými hnojivy a zároveň se při jejich pěstování nebo chovu zohledňuje dopad na životní prostředí a potřeby chovaných hospodářských zvířat.

O značce „Ekologická produkce“

„Ekologická produkce“ je na rozdíl od předchozí „biozebry“ značením nadnárodním (ve tvaru zelenobílého lístku) upraveným předpisem Evropské unie. Musí ho mít na svém obalu každý produkt, který splňuje v rámci EU požadavky na biopotraviny. Jejich definice je zmíněna v textu výše – u značky „BIO Produkt ekologického zemědělství“. Pro úplnost ještě dodejme, že u biopotravin s původem mimo naši zemi není označení „biozebra“ povinné, i když na obalu být může.

O značce „Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)“

Jedná se o značení Evropské unie. Funguje už téměř 25 let. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před jejich paděláním. Týká se to následujících značek: