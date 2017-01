Vyjádření kandidátky do Senátu Aleny Dernerové k obvinění protikandidátem Jiřím Biolkem

Začátkem tohoto týdne uspořádal kandidát do Senátu MUDr. Jiří Biolek tiskovou konferenci před nadcházejícími senátními volbami. Mimo jiné kritizoval protikandidátku Alenu Dernerovou za zmařené volby v roce 2016. Na výtky Jiřího Biolka reaguje MUDr. Alena Dernerová svým tiskovým prohlášením:

„Ani já, ani voliči nemůžeme za to, že Nejvyšší správní soud nařídil opakování voleb, které jsem na podzim vyhrála. Vyjádření bývalého kolegy a neúspěšného kandidáta na senátora MUDr.Biolka, je vůči mně velmi urážlivé. Každý rozumný občan ví, že je to podpásová a manipulační praktika, vyvolaná touhou MUDr.Biolka po vítězství za každou cenu. Vypovídá to o základní neznalosti práva tohoto kandidáta.Osobně preferuji pozitivní kampaň a konkrétní činy ve prospěch občanů“.

Přiďte k volbám!

MUDr. Alena Dernerová kandidátka do senátu