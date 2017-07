Vykradl prodejny, sběrnu, rodinný dům, halu, okradl i příbuznou, skončil ve vazbě

Za sedm krádeží vloupáním čelí obvinění 29letý muž z Litvínova. Ten dle kriminalistů, kteří případy objasnili, chodil na lup v Janově a Hamru. Ze zahrady měl odcizit kolečkové brusle. Ve sběrně si vzal desítky kg měděných prutů. Vnikl do sportovní haly, kde poškodil zařízení a odnesl si různé drogistické zboží, potraviny, nápoje a další věci. V objektu poškodil šest interiérových dveří. V nákupním středisku se vloupal do prodejny smíšeného zboží, odkud odnesl potraviny a drogistické zboží za 12 tisíc korun. Na návštěvě u příbuzných vzal klíče od bytu, tam pak vnikl a cizí osobě měl prodat obývací stěnu. Z rodinného domu ukradl pánské kolo a desítky párů ponožek. V domě několik dní přebýval a přespával tam. Na místo se vrátil pro lup. Našel šperky, odznaky, hodinky a další věci. Sladkosti a potraviny kradl i v jiné místní prodejně. V posledních třech letech byl potrestán za krádež. Policie ho obvinila z přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za které mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Okresní soud muže na podnět policie poslal do vazby. Poškození vyčíslili škody na částku 31 000 korun.