Vypořádání pozemků u jezera Most se opět vzdaluje

Zatím stále není jasné, za kolik se vykoupí pozemky okolo jezera Most. Majetkové vypořádání mělo přitom být do konce letošního roku. Termín se ale posunul o další tři. Město má ale na stole znalecký posudek na ocenění.
Nové investiční projekty a aktivity u jezera Most dostaly stopku. „Dva roky se jezero nijak dál nerozvíjí až na drobnosti. Hlavní důvod je, že státní podnik DIAMO dal investiční stopku do doby majetkového vypořádání. Máme projekty v zásobníku a čekáme, až dojde k vlastnickému vyrovnání. Je to alfa a omega toho, abychom se mohli pohnout dál a pokračovat se záměry,“ informoval mostecký primátor Marek Hrvol. Mimo jiné prozradil, že město již obdrželo od DIAMA znalecký posudek s několika návrhy na ocenění pozemků. Nejde prý ale o ideální varianty. „Jsou to čtyři návrhy cen pozemků. Od stávajícího stavu územního plánu až po cenu za potenciální stav pozemků v budoucnu. Je potřeba ale ocenit pouze aktuální stav pozemků, nikoliv nějaký v budoucnu, kde se bude moci něco postavit. To je důvod, proč jsme se na ceně nedohodli,“ říká Marek Hrvol.
Město bude řešit celou věc ještě v radě i se zastupiteli. „Požádali jsme o posun termínu, který je vyjednaný. Poslední aktualizace je stanovena ke konci letošního roku. Termín se ale ještě posune o tři roky,“ konstatoval primátor s tím, že se vyčká, jak dopadnou celostátní volby.
„Je potřeba, aby někdo z vyšších pater dal do celé věci řád a směr. Není totiž jinak možné se se státními úředníky domluvit,“ posteskl si primátor. Zároveň připustil, že město by bylo ochotno na stávající variantu nacenění pozemků, která se pohybuje v řádu stovek milionů korun, při splátkování kývnout.
V rámci vypořádání se řešil také výkup pozemků od DIAMA v oblasti pod stánky. „Je to prioritní území, které bychom chtěli vypořádat nejdříve. Tlačí na nás katastr, protože je zde dlouhodobě nesoulad mezi vlastníkem pozemků a objektů. Hejtman navíc avizuje, že se bude snažit vyjednat bezúplatný převod, a to jak v Mostě, tak i v Ústí v případě Milady. Uvidíme, jaká situace bude po volbách,“ dodal primátor.