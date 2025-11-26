Vysoké povolenky pohřbívají českou energetiku

Dvojka na trhu s domácí energií skupina Sev.en Česká energie Pavla Tykače ohlásila konec svých uhelných energetických zdrojů. Podle mluvčí skupiny Evy Maříkové se výroba v elektrárnách Počerady a Chvaletice a Teplárně Kladno zastaví v prosinci příštího roku, nejpozději v březnu 2027. Podle nového energetického zákona musela skupina oznámit záměr ukončit provoz elektráren už nyní. Na státu pak je rozhodnutí, zda výkon tří elektráren potřebuje pro stabilitu sítě a výrobu energie skupině Sev.en Česká energie nařídí, nebo jestli se bez Tykačových elektráren stát obejde. „Ekonomická situace v tradiční energetice je pro všechny výrobce energie využívající domácí zdroj hnědé uhlí velmi nepříznivá. Výhled tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek na nadcházející rok a zcela jistě také na další roky indikují jasný propad ekonomiky a hrozbu trvalých ztrát. Prozatím není jasná celá řada dalších faktorů, které vývoj energetiky ovlivňují, jako je například vývoj cen emisních povolenek od ledna 2026, vývoj ceny plynu v tomto zimním období nebo tempo nástupu dalších obnovitelných zdrojů. Všechny tyto skutečnosti nás donutily ukončit provoz našich uhelných zdrojů – Elektrárny Počerady, Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno v nejbližším možném zákonném termínu, tedy v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027,“ komentovala Eva Maříková rozhodnutí nejvyšších orgánů společností energetické skupiny.
Pokud se do situace nějak nevloží stát, do konce dekády ukončí provoz nejen uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice ze skupiny Pavla Tykače, ale stejný osud čeká i uhelné elektrárny ČEZ a Sokolovské uhelné. Při období, kdy soláry a větrníky nevyrábí jedou přitom uhelné elektrárny naplno u nás i v sousedním Německu. Na uhlí u nás stále funguje více než polovina všech energetických zdrojů. Asi 36 procent z celkové výroby elektřiny pochází z uhlí , u tepla je to dokonce 50 procent. Už v roce 2027 by se tak Česká republika mohla zejména v kritickém zimním období stát čistým dovozcem energie. Otázkou zůstává, jestli bude mít dovážet odkud.