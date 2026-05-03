Výstavba litvínovské plovárny pokračuje podle plánu

V současnosti probíhá zateplování fasády budovy, dokončují se práce na horkovodu a realizují se terénní úpravy. Připravuje se instalace veřejného osvětlení. Dokončena je přečerpávací jímka, která je již napojena na kanalizaci.
V administrativní části budovy pokračují obkladačské práce. Intenzivně se pracuje i na bazénových vanách. Aktuálně probíhá zatápěcí zkouška, zítra by mělo dojít k úplnému napuštění bazénu.
Jednatel společnosti SPORTaS, pan Vopat, zároveň informoval o stavu rekonstrukce letního koupaliště. Tato investiční akce je již vysoutěžena a v příštím týdnu dojde k předání staveniště zhotoviteli. Pokud vše půjde podle plánu, obě stavby by měly být dokončeny přibližně ve stejném termínu.