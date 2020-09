Výtržníka z Loun obvinila mostecká policie

Muž ve věku 22 let z Loun je stíhán ze zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu výtržnictví, ze kterého byl obviněn mosteckou policií. Podle kriminalistů, kteří na objasnění loupeže pracovali, měl obviněný v Mostě u nádraží v odpoledních hodinách fyzicky napadnout poškozeného muže, kterého neznal. Muže měl udeřit pěstí do obličeje, srazit na zem a kopat do něj. Při tom všem poškozenému vypadl z kapsy oděvu mobilní telefon, o který vzápětí přišel. Obviněný poté z místa činu utekl. Napadený muž utrpěl zranění hlavy a dolní končetiny, se kterými vyhledal lékařské ošetření. Motiv napadení je předmětem dalšího šetření policie. Odcizený mobil nebyl kriminalisty zajištěn. Poškozenému byla odcizením mobilu způsobena hmotná škoda ve výši 2 tisíce korun. Stíhaný Louňan se takového jednání nedopustil poprvé, už v minulosti byl za obdobný delikt odsouzen. Nyní mu za loupež a výtržnictví hrozí od soudu odnětí svobody na dvě léta až deset let.