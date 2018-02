Výtvarná soutěž mateřských škol má své vítěze

V Komunitním centru Janov proběhlo v uplynulých dnech vyhlášení výsledků výtvarné soutěže mateřských škol na téma „Jak si představujete Tři krále?“

Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. kategorie – kolektivní práce, 2. kategorie – jednotlivci do 4 let, 3. kategorie jednotlivci od 5 let.

Odborná komise složená z pedagogů mateřských škol, pracovníků Komunitního centra v Janově a z řad rodičů vybrala z celkem 60 výtvorů ty nejzdařilejší.

Rozhodování nebylo jednoduché, ale nakonec bylo rozhodnuto takto:

1. kategorie kolektivní práce: 1. místo – MŠ Ladova Litvínov, 2. místo – MŠ Ladova Litvínov, 3. místo – Mini školka Janováček – Komunitní centrum v Janově. 2. kategorie jednotlivci: 1. místo – MŠ Hrdlovská Osek žačka M. L., 2. místo – MŠ Čapkova Litvínov žačka V. Š., 3. místo – MŠ Čapkova Litvínov žáček O. G. 3. kategorie jednotlivci: 1. místo – MŠ Hrdlovská Osek žačka A. M., 2. místo – MŠ Čapkova Litvínov žáček M. J., 3. místo MŠ – Čapkova Litvínov žáček M. J. Vítězná díla byla odměněna diplomy a cenami.

V závěru akce vedoucí Komunitního centra Janov Alena Bartková popřála vítězům za dosažená místa, porotě za rozhodování, rodičům a dětem za účast a zaměstnancům za uspořádání výtvarné soutěže.

Další kolo se bude konat v březnu 2018 tentokrát na téma: Jaro je tu! Těšíme se opět na spolupráci s mateřskými školami i dětmi a rodiči.