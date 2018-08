Vyzkoušejte kurz bezpečné jízdy s elektromobilem – poprvé teď v srpnu

Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit do kurzu bezpečné jízdy s elektromobilem, který mostecký autodrom uspořádá 26. srpna. Další budou následovat na základě poptávky. Nabídka zatím nemá v tuzemsku obdobu, potenciální kupci vozů na elektrický pohon se nyní musejí spoléhat výhradně na informace dealerů. „Věříme proto, že se svými bateriemi poháněnými auty přijedou za námi a naučí se dostat z auta maximum jeho užitných vlastností, vyzkoušejí si, jak auto nejlépe ovládat v různých, a to i extrémních situacích a svým chováním přispějí ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Instruktoři, kteří tematický obsah teoretické výuky i prvky praktického výcviku na plochách polygonu s využitím technologií koncipovali ve spolupráci s odborníky na elektromobilitu, už mají pilotní kurz za sebou. Zúčastnili se ho představitelé vybraných státních institucí a předních firem zabývajících se energetikou, dovozem a výrobou aut.

„Očekáváme, že v blízké budoucnosti elektromobilů na českých silnicích výrazně přibyde. Je proto nutné, aby se jejich majitelé i řidiči služebních vozů s nimi naučili dobře zacházet a aby také věděli, jak se chovat v případě nenadálých situací či kolizí. I proto jsme se rozhodli pro rozšíření nabídky stále populárnějších kurzů bezpečné jízdy s konvenčními auty,“ upřesnila Svobodová.

Kurz zájemce může absolvovat s vlastním vozem, nebo si vypůjčit elektrovůz VW E-Golf, který má autodrom k dispozici. „Preferujeme výcvik s vlastním vozem, aby si jej majitelé ohmatali, vyzkoušeli a otestovali jeho chování v bezpečí uzavřených ploch pod odborným vedením. Před ukončením kurzu si navíc mohou baterie vozu doplnit potřebnou energií v dobíjecí elektrostanici umístěné přímo na polygonu. Rádi ale samozřejmě E-Golf zapůjčíme řidičům, kteří o pořízení elektromobilu teprve uvažují a chtějí si jeho řízení vyzkoušet,“ doplnil vedoucí instruktor autodromu Marek Kohoutek.

Kurz není zaměřený pouze na bezpečnost, kdy řidiči musejí brát v potaz také fakt, že jejich auto je pro okolní účastníky silničního provozu téměř neslyšné, ale je pojatý také technologicky. Jízdní vlastnosti elektromobilů se sice výrazně neliší od konvenčních aut se spalovacím motorem a s automatickou převodovkou. Přesto mají některé specifické vlastnosti, například rychlý nástup točivého momentu a velmi působivou schopnost akcelerace.

„To je výhoda například při výjezdu z křižovatky nebo při předjíždění. Uživatelé však brzy zjistí, že ostřejší jízda s elektromobilem rapidně snižuje jeho dojezd. Nejlepších výsledků dosáhne řidič s lehkou nohou na plynu, který dodržuje bezpečnou vzdálenost od ostatních aut a který předvídá vývoj na silnici a podle toho dokáže efektivněji využít energii auta. Elektroauta tak nepřímo řidiče nutí k defenzivnějšímu stylu jízdy, který se odjakživa snažíme vštěpovat také posluchačům všech kurzů bezpečné jízdy tady na autodromu,“ vysvětlil dlouholetý zkušený instruktor autodromu a lektor kurzu Jiří Patera.