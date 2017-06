VYZKOUŠEJTE SI PRÁCI CHIRURGA S ROBOTICKOU ASISTENCÍ!

Prezentaci da Vinci Xi chirurgického systému připravila pro veřejnost v rámci tzv. Pacientských dnů Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Zájemci se mohou přijít podívat, zeptat se i vyzkoušet práci s robotickým systémem ve středu 7. 6. 2017 od 9 do 13 hodin a ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 9 do 18 hodin do atria pavilonu A Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kromě možnosti prohlídky technologie a vlastního vyzkoušení systému a trenažéru mohou návštěvníci Pacientských dnů vidět na obrazovce i operace s využitím robota.