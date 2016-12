Výzva občanů: Chceme k Repre architektonickou soutěž!

Obyvatelé Mostu vyzvali městskou vládu, aby vyhlásila architektonickou soutěž na rekonstrukci kulturního domu Repre. Chtějí, aby v centru vyrostla reprezentativní a důstojná náhrada, na kterou by byly hrdé i další generace.

Obyvatelé vystoupili s výzvou na zastupitelstvu. Impulzem se stal letošní první ročník Mezinárodního dne architektury, v rámci kterého během společných diskusí mezi účastníky akce vyvstaly obavy z chystané rekonstrukce Repre. Zejména pak z přípravy stavby a získání projektu. „Zadání projektu představuje klíčový moment, od kterého se odvine i výsledná kvalita rekonstrukce, a měl by tedy odpovídat architektonickému a společenskému významu stavby ve městě,“ uvedla v diskusi občanů Jana Jungmannová. Mimo jiné připomněla i kvality stávající budovy Repre.

„Jedná se o druhou nejkvalitnější stavbu v centru hned po budově divadla. Architektonická hodnota se opírá zejména o důmyslnou prostorovou kompozici, kterou násobí přiléhající vodní plochy, dnes už zčásti zasypané, a která je v interiéru doplněna řadou velice cenných výtvarných děl. Hodnota díla spočívá také v materiálovém řešení, v kombinaci omítky s železem s šedozelenou břidlicí. Právě materiálové řešení fasád bývá během necitlivých rekonstrukcí staveb této éry často opomíjeno,“ uvedla Mostečanka.

Architektonická soutěž představuje podle občanů nejvhodnější cestu vedoucí k výběru hodnotného a kvalitního návrhu a umožňuje kvalifikovaný výběr mezi předloženými konkrétními návrhy řešení stavby. „Mezi hlavní přednosti této soutěže patří například možnost prohlédnout si návrh rekonstrukce před vybráním projektanta apod.“ zmínila diskutérka a také upozornila, že architektonická soutěž nepředstavuje žádné vysoké finanční náklady, ale ani zdlouhavé časové zdržení. „Předpokládané náklady na soutěž činí dvě až dvě a půl procenta z celkových investičních nákladů na stavbu. Česká komora architektů navíc poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou spolupráci při přípravě architektonických soutěží. Není ani odůvodněné obávat se nepřiměřené časové náročnosti tohoto postupu, který trvá přibližně pět měsíců,“ dodala ještě Jana Jungmannová.

Mostu chybí městský architekt

K iniciativě vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci Repre se na zastupitelstvu přidali i další Mostečané. „Máte mimořádnou šanci, která se možná už nikdy nebude opakovat – udělat město Most lepším minimálně v centru. Hovořil jsem s architekty a odborníky na veřejný prostor a design a všichni se divili, že město na tak velmi finančně nákladnou rekonstrukci a důležitou stavbu nevyhlásilo soutěž. Měli byste to zvážit a nám Mostečanům udělat konečně krásný a funkční kulturní dům i s myšlenkou přesunout do něj městskou knihovnu,“ obrátil se na městské poslance Martin Vokurka a vybídl také zvážit možnost, aby v případném realizačním týmu, který by koordinoval přípravu, byli i zkušení zástupci knihovny. „Jsou to lidé, kteří vědí, jak knihovna funguje a jak by měla fungovat. Znají určité trendy a myslím si, že by byli ku prospěchu věci,“ řekl a upozornil také na potřebu mít ve městě městského architekta. „Zvažte, zda by v nejbližší budoucnosti nestálo za to zřídit statut městského architekta a nejen mít pozici architekta externího. Město Most je v jisté zlomové době, kdy bude řešit důležité projekty, ať jde již o budoucí záměry kolem jezera či ve vyloučených lokalitách a podobně…“ dodal na závěr.