Vzali smajlíka na výlet a vyhráli Apple

Ústecký kraj vyhlásil v červnu velkou letní soutěž s názvem „Vezměte smajlíka na výlet“. Úkolem soutěžících bylo udělat si v průběhu letních cest hezkou, zajímavou, nápaditou, originální fotografii s nálepkou našeho smajlíka. Tři z nich vyhráli hodnotné ceny značky Apple. Vítězům je dnes předal hejtman Jan Schiller.

„Velká letní soutěž Ústeckého kraje probíhala od 15. června do 25. srpna 2023. Soutěžící měli za úkol sehnat si samolepku krajského smajlíka, vyfotit se s ní na svých dovolenkových cestách a fotografii následně nahrát pod příslušný příspěvek na Facebooku Ústeckého kraje. 30 autentických fotografií s největším počtem lajků postoupilo do závěrečného slosování. Soutěžilo se o hodnotné ceny, a to Apple iPhone 14 128GB, Apple iPad Wi-Fi 64GB, Apple Watch Series 8 a balíček propagačních předmětů a regionálních výrobků,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

První místo a iPhone 14 patří fotografii Terezy Dvořákové. Soutěžní fotografii, která se umístila na druhém místě, vyfotila Markéta Bačinová. Ta získává iPad. Třetí příčku obsadila fotografie Lenky Konopové, jež vyhrála Apple Watch Series 8. Balíček propagačních předmětů a regionálních výrobků Ústeckého kraje vyhrály fotografie Jakuba Zemana, Kláry Zvonkové, Petry Vodákové, Šimona Lacka, Kristýny Plívové, Lenky Holubcové a Petry Pavelkové.