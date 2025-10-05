Workshop s bubeníkem Víťou Polákem na mostecké ZUŠ

Základní umělecká škola F. L. Gassmanna zve na workshop pro mladé bubeníky a všechny hudební nadšence, který se uskuteční v pondělí 13. října od 17:00 hodin.
Hlavním hostem bude Víťa Polák, bývalý student mostecké ZUŠ, který dnes působí jako bubeník skupiny Jelen a spolupracuje také s muzikantem Refewem.
Účastníci se mohou těšit na vyprávění o jeho hudebních začátcích i cestě k velkým jménům české hudební scény. Zajímavou součástí bude také ukázka toho, jak propojit elektroniku s klasickou bicí soupravu.
Workshop je otevřen nejen pro bubeníky, ale i pro všechny, kdo se chtějí inspirovat hudební cestou mladého muzikanta. Přijďte si poslechnout povídání, zažít živé hraní a nasát energii hudby přímo od profesionála.