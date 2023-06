Workshop týkající se rekultivací přilákal i zahraniční hosty

Na mosteckém magistrátu se uskutečnil workshop pod názvem „Voda v posttěžební krajině“. Kromě expertů na tuto problematiku se semináře zúčastnili také zahraniční hosté z Číny či Švédska. Za kraj přijala pozvání náměstkyně pro životní prostředí Lubomíra Mejstříková.

Mezi probíranými tématy byly například hydrické rekultivace a důlní vody v Ústeckém kraji, využití hydrické rekultivace jezera Most či revitalizace lomu ČSA. U řečnického stolku se vystřídali zástupci města Mostu, státního podniku Diamo, skupiny Sev.en, Regionální rozvojové agentury či Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Odpoledne se pak zúčastnění vydali na exkurzi do lomu ČSA a k jezeru Most.

Pro náměstkyni Mejstříkovou byla prezentovaná témata srdeční záležitostí. „Za prvé bydlím zde v Mostě a za druhé jsem pracovala ve Výzkumném Ústavu pro hnědé uhlí, kde jsem měla možnost seznámit se všemi lomy, které jsem jako pracovník oddělení geologie a petrografie pravidelně navštěvovala. Znám je z období, kdy se vydatně těžilo uhlí a znám je i jak vypadají dnes,“ uvedla náměstkyně Lubomíra Mejstříková v úvodním slovu workshopu.