WorldSBK Most: Vítěz si odveze kus trati a Johnathan Rea pojede svůj rekordní závod

Dlouhé očekávání je u konce. Už tento pátek 28. července odstartuje na Autodromu v Mostě mistrovství světa superbiků a Česká republika bude mít zastoupení v každé kategorii. Na vítěze čeká originální trofej z českého skla, která v sobě nese otisk povrchu cílové rovinky. Víkend nabitý špičkovým motorsportem a výkony jezdců na nejrychlejších motorkách světa, které vycházejí ze sériových strojů – to a mnoho dalšího přinese závodní víkend v Mostě. Pro jezdce je připravena speciální trofej vyrobená z českého skla oslavující sklářské umění, které má u nás dlouhou tradici. Jednoduchý základní tvar trofeje byl zvolen, aby co nejvíce vyzněla struktura povrchu. Ten tvoří otisk asfaltu, který byl sejmutý přímo z cílové rovinky mosteckého okruhu. Vítěz si tak s sebou odveze symbolický kus trati, na které se mu podařilo zvítězit. „K tomuto ztvárnění mne inspirovaly reakce sportovců po celém světě, kteří při svých úspěších vedle děkování divákům dost často pokleknou na zem a gestem poděkují, či políbí zem, na které vybojovali vítězství,“ říká designér Jan Jaroš, který je autorem trofeje. Superbiky se v Mostě jedou letos už potřetí a organizátoři věří, že překonají loňský rekord, který představoval bezmála 40 tisíc návštěvníků. „Autodrom Most má příjem jen ze vstupného a tak věříme, že čeští fanoušci přijedou podpořit nejen naše jezdce, ale i nás jako okruh, abychom v tradici pořádání mistrovství světa mohli pokračovat,“ říká Josef Zajíček předseda představenstva Autodromu Most. Pro fanoušky je připravena celá řada atrakcí a bohatý doprovodný program. Už v pátek se budou moct setkat s vybranými jezdci na speciální show v kempu Matylda, který je v bezprostřední blízkosti okruhu. Celý seriál mistrovství světa WorldSBK je specifický svým zaměřením na fanoušky, kteří jsou vždy přímo v centru dění. Mají přístup do závodního paddocku, kde mohou nahlédnout do zázemí týmů nebo potkat jezdce. Po každém závodě jezdci projíždějí k hlavnímu pódiu přímo mezi diváky v tzv. Victory Lane. Fanoušci tak s nimi mohou sdílet emoce a jedinečnou atmosféru přímo po závodě a následně slyšet jejich dojmy v Paddock Show, kde se na podiu celý den odehrává i další doprovodný program. To hlavní se ale bude už od pátku odehrávat na dráze. Dobrou zprávou pro české fanoušky je, že v každé z kategorií budou moci fandit českému jezdci. Ve WorldSSP300 je stále ve hře o titul mistra světa Petr Svoboda (Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki) a na domácí trati se bude pódiovým umístěním snažit snížit odstup od lídrů šampionátu, kteří mají jen nepatrný náskok. Ondřej Vostatek, startující na divokou kartu v třídě WorldSSP, má za cíl umístění v první desítce. V královské třídě WorldSBK bude bojovat Oliver König o první body v letošní sezóně. Jako nejmladší jezdec ve své kategorii bojuje Oliver se zkušenými borci a může tedy jen překvapit. Po šesti závodních víkendech je v čele průběžné klasifikace Alvaro Bautista (Aruba.It Racing – Ducati), který se může pochlubit úctyhodným počtem 391 bodů. Jeho cílem je získat druhé vítězství v závodě na mosteckém okruhu a zvýšit svůj náskok v průběžném pořadí. Za ním je Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), který ztrácí 70 bodů. Při pohledu na jeho předchozí výkony na mosteckém autodromu, kde vybojoval vítězství a několik umístění na stupních vítězů, je velkým kandidátem na úspěch. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) drží třetí pozici s 208 body. Jeho cílem je zajistit si na mosteckém autodromu první umístění na stupních vítězů a udržet si pozici v boji o mistrovský titul. „S loňským novým asfaltem v Mostě jsem opravdu spokojený. Celá šikana byla pro rok 2022 předělána a bylo to velké zlepšení,“ těší se na závod Locatelli. Jednou ze zajímavostí víkendu bude i nedělní jubilejní 400. start, na který se postaví britský jezdec Jonathan Rea. Stane se prvním jezdcem šampionátu, který dosáhne tohoto pozoruhodného milníku. Druhým jezdcem s největším počtem startů ve WorldSBK je Troy Corser s 377 starty. Vstupenky jsou pro diváky stále k dispozici na webu www.autodrom-most.cz. Pro fanoušky, kteří se rozhodnout dorazit na vlastní motorce je k dispozici parkování přímo v areálu, kde bude přichystána také šatna na odložení helem a dalšího vybavení.