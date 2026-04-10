Z-Box před mozaiku? Který barbar?

Přešlap, arogance, lhostejnost, necitlivost, nehoráznost. To je ukázka instalace výdejního Z-Boxu přímo před mozaikou z šedesátých let minulého století u mosteckého nákupního střediska Rozkvět. Chcete možná namítnout, že současný Rozkvět horší už být nemůže, ale…..
Poněkud přemnožené výdejní boxy, o které už doslova zakopáváme, se sice staly běžnou součástí městského života, ale nad jejich umisťováním občas zůstává rozum stát. Případ před zmíněnou mozaikou je dílem diletanta, kterého by se za takové barbarství slušelo řádně vytahat za uši. Díky lidem, kteří tímto způsobem přispívají ke „kulturnímu obohacení“, riskujeme, že z ulic se brzy stane chaos bez úcty k historii i estetice.
Pohled nejen na tento Z-Box mně směřuje k úvaze, že redukci reklamního a uličního smogu už opravdu potřebujeme jako „prase drbání“. Mostecká radnice se sice snaží, ale odezva masová zatím není. Doufejme, že i když pomalu, časem to snad půjde. A jestli ne, tak jsme v háji. Zarážející případ Z-Boxu před mozaikou není totiž drobný přešlap, je to ukázka širšího problému. Nejde přitom o odmítání moderních služeb – ty jsou nepochybně potřebné. Jak ale říkají moudří boomři: „Přátelé, všeho s mírou“.