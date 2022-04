Z HC VERVA odchází asistent trenéra, novým bude Karel Mlejnek

V Litvínově se po loňském ročníku loučí asistent trenéra Václav Sýkora, který v příští sezóně na střídačce Vervy již pokračovat nebude. Novým asistentem trenéra Vladimíra Růžičky se stává Karel Mlejnek, ten v Litvínově podepsal roční smlouvu s roční opcí.

Devětašedesátiletý Václav Sýkora další sezónu v Litvínově nepřidá. Vyhlášený odborník se s klubem loučí. Na severu Čech zanechal v pozici trenéra významnou stopu. V minulosti zde působil jako hlavní trenér a nachází se celkově na čtvrtém místě v historickém klubovém pořadí mezi hlavními kouči v počtu odtrénovaných zápasů. Na žlutočerné střídačce jich stihl 246. Poslední dvě sezóny působil v Litvínově v roli asistenta trenéra. „Chtěl bych Vaškovi poděkovat za jeho odvedenou práci v Litvínově. Končí trenér, který patřil v posledních desetiletích k největším trenérským osobnostem. Působil ve Finsku i ruské KHL. Získal dva extraligové tituly a vychoval spoustu hráčů. Má už svůj věk, tak se rozhodl ukončit svou úspěšnou kariéru. Jeho rozhodnutí chápu a přeji mu hodně zdraví a štěstí v jeho hokejovém důchodu,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Novým asistentem trenéra Vladimíra Růžičky se stal Karel Mlejnek. Pětačtyřicetiletý rodák z Karlových Varů má za sebou zajímavou trenérskou historii. S trénováním začal ve svém rodném městě. Z mládežnických kategorií se vypracoval až do pozice asistenta trenéra u

A-týmu a později se stal v Karlových Varech i hlavním koučem. Z Varů se na dvě sezóny přesunul do Liberce a později se stal trenérem a sportovním manažerem prvoligového Sokolova. „Jsme rádi, že se nám podařilo Karla získat do našeho realizačního týmu. Má zkušenosti s trénováním v reprezentaci i extralize a věříme, že pro nás díky svým zkušenostem bude velkým přínosem,“ dodává Pavel Hynek.

Svou prací zaujal i činovníky na hokejovém svazu. Nejdříve působil u reprezentační devatenáctky, Později se stal asistentem trenéra u seniorského národního týmu. Poslední dvě sezóny byl hlavním koučem reprezentační dvacítky. Od nové sezóny se stává asistentem trenéra Růžičky a poprvé se tak představí na litvínovské střídačce. „Jsem moc rád, že jsem byl Vláďou Růžičkou osloven. Na novou spolupráci se moc těším. Věřím, že společně posuneme Litvínov tam, kam si všichni přejeme. Pro mě je to vynikající angažmá,“ říká nový asistent trenéra Karel Mlejnek.