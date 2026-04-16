Z mostecké knihovny se stane kreativní centrum

Až se městská knihovna přestěhuje do zrekonstruovaného Repre, mělo z jejího současného sídla vzniknout kreativní centrum. Město už vypsalo veřejnou zakázku na realizaci projektu SuperStudio – Kreativní point města Most, který má proměnit objekt městské knihovny v moderní prostor určený pro kreativní tvorbu, vzdělávání i komunitní setkávání.
„Odsouhlasen byl poslední ze soutěžních dialogů architektonických soutěží SuperMost. Proběhla ustavující schůze, zasedla porota složená z mezinárodních architektů, schválila zadávací podmínky a nyní budou vyzýváni žadatelé. Tentokrát bychom chtěli vybrat desítku řešitelů,“ nastínil primátor Mostu Marek Hrvol. Nové centrum má sloužit především základním uměleckým školám, které jsou do příprav projektu zapojené a počítalo se i s jejich představami. „Počítáme s tím, že zachovány zůstanou i stávající provozy, které v knihovně fungují, ať už se jedná o nahrávací studio, sály nebo posluchárny. I projekt Artpoint je výborný nápad, který už dnes kapacitně nestačí a toto propojení by mohlo pomoci. Naším cílem je vše vzájemně sladit a vytvořit prostředí pro rozvoj talentu i spolupráci mezi mladými tvůrci,“ dodal primátor.
Projekt počítá s moderním zázemím pro různé formy umělecké a kreativní činnosti. Zároveň by se ale neměla nijak dramaticky měnit hlavní část budovy. Stejně tak jednou z podmínek je zachování uměleckých děl, například unikátního osvětlení. Stavebně technický průzkum budovy se v knihovně prováděl před dvěma lety a nebyly zjištěny žádné zásadní problémy.
Při vzniku kreativního centra se myslí i na využití okolních prostranství, především přilehlého parku. „Architekti by měli v rámci soutěže hledat i návaznost na park, snahou je využívat i okolní prostranství, bylo vymezeno i území směrem ke knihovně,“ dodal primátor.
První vizualizace, jak by nové kreativní centrum mohlo vypadat by město mělo mít k dispozici v září. Náklady na projekt SuperMost – SuperStudio – Kreativní point města Most jsou odhadovány na 32,5 mil. Kč.