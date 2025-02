Z Olympiády dětí a mládeže vezou sportovci devět medailí

Na zimní Olympiádě dětí a mládeže 2025, kterou letos hostil Moravskoslezský kraj, se naše krajská výprava umístila na děleném 11. místě (spolu s Jihočeským krajem) a její sportovci si odvezli 9 medailí – jednu zlatou, dvě stříbrné a šest bronzových.

Nejúspěšnějšími krajskými sportovci se stala biatlonistka Lucie Mocíková z KB Mikulášovice, když si na severu Moravy vybojovala dvě stříbrné medaile. Po dvou cenných kovech – bronzech – získali ještě skikrosaři Šimon Třešňák (Lyžařský klub Chomutov) a Eliška Soukupová (Lyžařský klub Jirkov). Pro oba závodníky jsou to tak další medaile ze zimních her do sbírky. Před dvěma lety oba získali po dvou medailích ve stejných disciplínách.

Z jediného zlata pro krajskou výpravu se na hrách radoval Martin Michael Mikulka ((SK Spartak Ústí nad Labem), který zvítězil na frýdeckomísteckém zámku v kategorii praktický šach.

Jedinému kolektivnímu sportu se na vrcholné soutěži příliš nevedlo. Hokejisté Ústeckého kraje v sedmičlenné skupině dokázali vyhrát pouze jednou a do play-off nepostoupili.

Další zimní ODM proběhne v lednu 2027 v Plzeňském kraji, kde budou moci mladí sportovci z regionu opět bojovat o další cenné kovy.

Přehled medailových umístění (1 – 2 – 6):

Zlatá medaile:

Martin Michael Mikulka (šachy – praktický šach)

Stříbrné medaile:

2x Lucie Mocíková (biatlon – závod s hromadným startem na 5 km klasicky a sprint 4 km volně)

Bronzové medaile:

Yaroslava Huliy (snowboarding – paralelní obří slalom)

Michelle Eve Kučabová (krasobruslení – soutěž mladších žákyň)

Anna Sauerová (běžecké lyžování zrakově postižených – závod s intervalovým startem klasicky)

Eliška Soukupová (freestyle lyžování – skicross)

Šimon Třešňák (freestyle lyžování – skicross)

Viktorie Janda, Tobiáš Nádaský, Eliška Soukupová a Šimon Třešňák (freestyle lyžování – skicross družstev)