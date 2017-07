Z panelového domu ukradl dvě kamery, kriminalisté ho odhalili

Mostečtí kriminalisté odhalili totožnost neznámého pachatele, který v panelovém domě v centru města Most odcizil dvě kamery. Podle šetření policie měl muž ve věku 34 let z Litoměřic vniknout do panelového domu a z výtahu odcizil kameru. Tu údajně prodal nedaleko místa činu neznámému muži. Ten prý měl zájem ještě o další a tak se muž do domu vrátil a z druhého výtahu odmontoval jinou kameru, kterou též zpeněžil. Poškozenému bytovému družstvu způsobil hmotnou škodu ve výši 10 tisíc korun. Policisté mu nyní sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení.