Z Rady města Litvínova (30. týden)

Vedou firmy z Prahy

Celkem bylo v Litvínově za 1. pololetí roku 2017 vyhlášeno a uzavřeno 50 veřejných zakázek. Jejich předpokládaná cena činila 46 miliónů korun. Ve skutečnosti se ale díky soutěžím podařilo cenu snížit o deset miliónů korun. Nejvíc zaplatilo město dodavatelům z Prahy. Ti si přišli na více než třináct miliónů korun. Mostečtí dodavatelé získali 5,6 miliónů korun. Domácím litvínovským firmám zaplatilo město 4,5 miliónu korun.

Kam s agendou?

Část prostorů objektu na náměstí Míru, který sousedí s litvínovskou radnicí, plánuje pronajmout vedení města. Prostory by měly vyřešit problémy s přeplněnou spisovnou stavebního i městského úřadu. Do pronajatých prostor se přestěhují některé agendy z ulice Vodní a uvolní se tak prostory pro rozšíření kapacity archivu stavebního úřadu. Rada města Litvínova proto schválila smlouvu o nájmu o rozloze 263,2 m2 v 1. nadzemním podlaží budov čp. 173 a čp. 176 náměstí Míru. Prostory město pronajalo na deset let za 200 Kč/m2/měsíc s tím, že cena bude každoročně upravována o částku odpovídající nárůstu inflace.

PRAGA V3S na prodej

Speciální požární vozidlo PRAGA V3S, které už od roku 2011 neslouží původnímu účelu a stojí odstavené v garážích Jednotky sboru dobrovolných hasičů Litvínov, město prodalo spolku Veteráni Litvínov. Za veterána zaplatí spolek symbolickou jednu korunu. Spolek sídlí v budovách bez čp., v prostoru vlakového nádraží a úspěšně se prezentuje vlastní účastí nebo vlastní organizací předváděcích srazů veteránů, čímž šíří dobré jméno města Litvínova. Cisternová automobilová stříkačka CAS 16 tovární značky PRAGA V3S, vyrobená v roce 1960, byla pořízena jako opotřebovaná v roce 1982 pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Litvínově za 165 188 Kč. Vozidlo je v současné době morálně zastaralé, nepojízdné a zcela nevhodné k dalšímu využití v rámci činnosti dobrovolných hasičů. Spolek na vlastní náklady zajistí odtah vozidla a jeho renovaci v kategorii veterán a zachová na něm logo města Litvínova.