Z tragického požáru v mostecké restauraci U Kojota stíhá policejní vyšetřovatel trestně dvě osoby

V sobotu 11. ledna 2025 po 23. hodině došlo k rozsáhlému požáru v restauraci U Kojota v Mostě, při kterém zemřelo šest osob a deset dalších hostů bylo zraněno, přičemž bohužel další osoba podlehla svým zraněním za dva dny v nemocnici. „Po získání a vyhodnocení všech zajištěných stop, důkazních prostředků, podaných vysvětlení osob a dalších provedených úkonů policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou osob. Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti obvinil jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let,“ informoval kamil Marek z Krajského ředitelství Policie České republiky Ústeckého kraje.
Shrnutí případu Policií ČR
Událost si vyžádala nasazení desítek policistů včetně policejního psychologa a interventa. Dále byli povoláni specialisté z Kriminalistického ústavu z tzv. DVI týmu – Disaster Victim Identification. Jedná se o speciální skupinu odborníků, kteří jsou vyškoleni na identifikaci obětí hromadných neštěstí. Kriminalisté provedli ohledání místa činu sférickým snímáním. Jedná se o využití speciální technologie pro pořízení 360° panoramatických fotografií nebo záznamů, které umožňují zachytit místo činu zcela komplexně. Tento postup umožňuje vytvořit digitální model prostoru, který lze následně analyzovat a procházet i zpětně, jako by byl pozorovatel přímo na místě.
V návaznosti na ohledání místa činu a provedené šetření další den potvrdila genetická expertiza identitu všech šesti obětí sobotní tragické události (jednalo se o 4 muže a 2 ženy), jakož i identitu osoby, která podlehla svým zraněním o 2 dny později. S informací o jejich totožnosti kriminalisté pracovali již dříve, avšak jejich prioritou bylo nejprve vyrozumět pozůstalé, kterým byla v této tíživé situaci ze strany policie nabídnuta také krizová intervence.
Krajští kriminalisté pracovali s několika verzemi vzniku požáru. V počátcích události bylo ihned vyloučeno, že by příčinou neštěstí bylo násilné vniknutí do objektu nebo teroristický čin. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Svědecké, požární i kriminalistická ohniska byla uvnitř v objektu. Ve věci bylo zadáno vypracování několika znaleckých posudků z oborů požární ochrany a zdravotnictví.
Po získání a následném vyhodnocení všech znaleckých posudků, odborných vyjádření a provedených podání vysvětlení zúčastněných osob byl jako příčina požáru stanoven pád plynového topidla, které bylo nešťastnou náhodou převrženo jedním z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace.
Osobám, jež se v době před jeho vznikem nacházely v prostorách uzavřené terasy restaurace, byl plamenem zahrazen přístup k jedinému východu, jelikož druhý možný východ z restaurace byl v době požáru uzamčený. Vzhledem k extrémně krátkému časovému intervalu, který se pohyboval v řádu desítek vteřin, a během něhož neměly dotčené osoby možnost jakkoli reagovat, došlo k fatálnímu následku.
Dosavadní zjištění ukazují na závažná porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Dále vyšetřovatelé zjistili, že byla provedena změna stavby bez stavebního povolení, spočívající v zastřešení terasy a následném opláštění této nástavby PVC fóliemi. V rámci změny stavby nebylo zajištěno ani nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy. Dále nebyly prováděny povinné pravidelné preventivní požární prohlídky, jakož ani revize hasicích přístrojů, kdy poslední byla provedena v dubnu 2008. Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor předmětné nezkoulaudované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob zkapalněného uhlovodíkového plynu propan-butan v prostorách restaurace.
Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena.
Celkové finanční škody způsobené požárem byly předběžně vyčísleny na částku přesahující 7 mil. korun.
V souvislosti s touto tragickou událostí kriminalisté také od počátku monitorovali online prostředí. Všemi příspěvky, které zjistili vlastní činností nebo které byly policii oznámeny veřejností, se rovněž zabývali, zda nedošlo ke spáchání protiprávního jednání. Kriminalisté v souvislosti s událostí zaevidovali 14 závadových příspěvků, přičemž ve 3 případech mělo porušení trestně právní charakter. Pisatelé těchto příspěvků byli oznámeni příslušnému správnímu orgánu k dořešení.