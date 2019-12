Za dvě loupeže skončil ve vazbě

Policie v Mostě obvinila z provinění loupeže mladíka, kterému nebylo ještě 18 let. Ten se měl dopustit tento měsíc v Mostě dvou loupeží a vyšetřovatel podal podnět na vazební stíhání. Soud mladíka do vazby poslal. Mladík měl začátkem prosince v Mostě krátce po poledni oslovit jiného mladíka, po kterém měl požadovat vydání peněz a následně měl vytáhnout nůž a tím mířil poškozenému do oblasti břicha. Poškozený mu z obavy o své zdraví vydal drobné, ale obviněný chtěl vidět obsah peněženky. O dva dny později přibližně na stejném místě v ranních hodinách oslovil jiného mladíka a ptal se, zda má u sebe peníze. I v tomto případě vytáhl nůž a mířil jím na poškozeného. Když dostal zápornou odpověď, vytrhl poškozenému z ruky peněženku, z níž měl odcizit finanční hotovost ve výši 150 korun a následně z místa odešel. Ke zranění poškozených naštěstí nedošlo.