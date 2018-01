Za elektřinu neplatil

Škodu za více než 40 tisíc korun způsobil jedné energetické společnosti 63letý muž z Mostu. Ten v obci na Mostecku ve svém rodinném domě po dobu tří let neoprávněně odebíral elektrickou energii. Zjistil to pracovník jedné energetické společnosti, který na místě prováděl kontrolu odběrního místa a v elektroměrovém rozvaděči našel neodborný zásah, který umožnil přívod elektřiny do domu, která nebyla měřena na elektroměru. Policie, která se případem zabývala, muže obvinila z přečinu krádeže, za který mu může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.